Почему важно для Беларуси масштабировать успешные проекты по развитию регионов, рассказал эксперт

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему для Беларуси важно рационально использовать местные ресурсы и преимущества, опираясь на успешные пилотные проекты, рассказал корреспонденту БЕЛТА аналитик кандидат экономических наук Георгий Гриц.





Комментируя основные посылы Президента на республиканском семинаре-совещании о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, эксперт отметил, что акцент сделан на том, чтобы выявлять перспективные точки роста. Причем с прицелом не только на инновации, но и на повышение эффективности имеющихся мощностей.





По словам Георгия Грица, несмотря на то, что Беларусь достаточно компактная, средняя по мировым меркам страна, климат и условия для хозяйствования в регионах различаются. Из 118 районов, по оценке специалистов Минсельхозпрода и ученых, 65 признаны неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. Здесь нужно искать скрытые резервы, направления, которые станут базовыми для конкретных территорий. Это могут быть инициативы в сферах деревообработки, агроэкотуризма, народных промыслов, мини-пекарни и другие небольшие предприятия.





"Нужно ориентироваться на успешные примеры, лидеров. Ключевой вопрос не в количественном наращивании объемов, а в повышении эффективности, поддержке проектов, которые окупаются, отказе от иждивенчества", - считает Георгий Гриц.





Он подчеркнул, что от уровня управленцев напрямую зависит итоговый результат: кадры по-прежнему решают все. Темы, которые поднимались на совещании, - в числе приоритетов программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием. Глава государства ориентирует местные власти на создание комфортных, сравнимых с городскими, условий жизни на селе и в малых населенных пунктах, на большую отдачу от вложенных средств. Отдельное внимание уделено опорным населенным пунктам - агрогородкам.





"Задачи по развитию регионов комплексные, направлены на сохранение кадрового потенциала", - добавил Георгий Гриц.-0-