Почему ставка на сельское хозяйство и деревообработку сделает регионы самодостаточными, объяснил эксперт 

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ставка на сельское хозяйство и деревообработку способна сделать регионы по-настоящему самодостаточными. Развитие этих традиционных отраслей укрепляет экономику и позволяет повышать качество и комфорт жизни людей в городах и районах. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал политолог, директор Брестского областного лицея имени П.М.Машерова Геннадий Иванчин.
"Во время республиканского обучающего семинара о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района глава государства очень четко обозначил политико-экономическую установку масштабирования базовой модели хозяйствования как минимально необходимого уровня. Принцип такой: увидели - сделайте у себя так же, во всяком случае не хуже", - обратил внимание Геннадий Иванчин.
Один из основных акцентов делается на экономически сильные регионы. Каждый город и район должен в комплексе решать задачи, опираться на свои ресурсы и компетенции. Ставка на базовые отрасли становится главным инструментом устойчивого развития.
"Очень важно сохранить перспективные кадры на местах, не допустить оттока людей в крупные города. Выравнивание уровня жизни и условий приводит к тому, что в регионах сохраняется социально-экономический потенциал. В белорусской экономике определяющая составляющая принадлежит сельскому хозяйству, лесозаготовке, деревообработке. Это те отрасли, которые могут и успешно развиваются на региональном уровне. Именно они обозначены в качестве приоритетов развития", - подчеркнул политолог. Лес и агропромышленный комплекс являются двумя стратегическими направлениями. Фокус здесь - на глубокую переработку и сохранение добавленной стоимости внутри страны.
Восстановление, бережная модернизация действующих производств, рациональный подход и порядок на земле как локальные преимущества станут основой самодостаточности региона. "Совещание фиксирует переход к стандартизированной модели регионального управления. Государство делает ставку на мобилизацию внутренних резервов каждого из 118 районов, на развитие локальных импортозамещающих производств в связке с агропромышленным комплексом и жесткую хозяйственную дисциплину на земле. Это главный инструмент поддержания социально-экономической стабильности", - резюмировал эксперт.-0-
Экономика
12 ноября 2026, 17:58
Почему ставка на сельское хозяйство и деревообработку сделает регионы самодостаточными, объяснил эксперт
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