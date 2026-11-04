Почему снижаются расчетные величины стандартного риска и чего ждать в 2027 году, рассказали в Нацбанке

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение Национальным банком расчетных величин стандартного риска (РВСР) связано с ситуацией на рынке, в том числе со снижением инфляционных ожиданий населения. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров перед расширенным заседанием правления Нацбанка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы используем инструмент расчетных величин стандартного риска прежде всего для ограничения рисков в банковском секторе, это один из инструментов поддержания финансовой стабильности в стране. А также для того, чтобы подводить к реальности ситуацию с верхними ставками на рынке. Приведу пример. Допустим, ставка РВСР по депозитам физических лиц всегда где-то на 0,5-0,7 процентного пункта выше средней ставки, по которой банки привлекают депозиты физических лиц. Поэтому мы планомерно в течение года на основании расчетов эту ставку двигали вниз, потому что она должна больше соответствовать ситуации, которая складывается на рынке. Аналогичная ситуация и по кредитованию юридических лиц на инвестиционные цели. Мы уже достигли однозначной величины ставок по инвестиционным кредитам. Ожидаем, что в четвертом квартале она тоже не вырастет, то есть будет находиться на уровне менее 10%. Соответственно, ставка РВСР по инвестиционным кредитам тоже опустилась, отражая ту ситуацию, которая складывается на рынке", - сказал Александр Егоров.