30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "ЦЭПР" и белорусская компания ООО "Ситек МТ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве по межгосударственному проекту "Союзный станок" на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам генерального директора ООО "Ситек МТ" Андрея Карцева, ООО "ЦЭПР" (Центр эффективных производственных решений) монтирует станки, которые они производят, и поставляет их на российский рынок. Станки получаются очень производительные и позволили импортозаместить серьезные машины по обработке титана и алюминия.
Коммерческий директор ООО "ЦЭПР" Дмитрий Колбасов подчеркнул, что подписание соглашения - это продолжение сотрудничества. В этом году они уже заключили контракты с белорусской компанией.
"Применение наших российских комплектующих, системы защиты и мониторинга позволяют увеличить общий государственный технологический суверенитет, повышает экономическую эффективность станков, потому что мы повышаем доступность станков к ремонту и становимся независимыми от зарубежных поставок и санкций", - заметил Дмитрий Колбасов.
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители более чем 40 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тыс. кв.м.-0-
Экономика
30 сентября 2026, 14:06
По проекту "Союзный станок": соглашение о партнерстве подписали "Ситек МТ" и ЦЭПР
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