План развития общего рынка газа ЕАЭС представят Высшему Евразийскому экономическому совету

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. План развития общего рынка газа Евразийского экономического союза до 2030 года одобрен на заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



В заседании, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева, приняли участие руководители министерств энергетики и профильных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.



"Совет одобрил план развития общего рынка газа до 2030 года. Документ будет внесен на утверждение Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Также на заседании рассмотрены концептуальные предложения государств-членов по внесению изменений в правовую базу союза в соответствии с решением ВЕЭС от 2024 года "О формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза", - проинформировали в пресс-службе.



Особое внимание на заседании также уделено формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов. "Комиссия совместно с государствами ЕАЭС ведет активную проработку данного направления. Ключевыми задачами на текущем этапе являются формирование необходимой правовой базы, а также выработка устойчивых и взаимовыгодных механизмов функционирования рынков с учетом текущих условий и обязательств государств-членов", - сообщил Арзыбек Кожошев.



Министр ЕЭК проинформировал о завершении подготовки проекта формы договора о присоединении к торговле электроэнергией на общем электроэнергетическом рынке и внесении документа на рассмотрение органами союза.-0-