Пять рубежей против мошенничества при покупке станков с ЧПУ: как снизить риски до перевода средств

В предыдущей статье мы разобрали моральный риск и преддоговорную недобросовестность - ситуации, когда поставщик формально исполняет или обещает исполнить обязательство, но снижает качество или скрывает существенные обстоятельства.



Теперь - о третьем типе риска: мошенничестве, когда умысла исполнять договор не было изначально. Здесь договорные инструменты - SLA, неустойки, гарантийные обязательства - оказываются неэффективны: в отношении лица, изначально не намеревавшегося исполнять договор, они не действуют.



Практика подтверждает актуальность проблемы. В Вилейке индивидуальный предприниматель перевел 535 тыс. российских рублей (около 20 000 белорусских рублей) за фрезерный станок с ЧПУ - после получения средств исполнитель под различными предлогами затягивал поставку, а затем перестал выходить на связь; по данному факту проводится проверка. В Гомеле трое должностных лиц торговой компании зарегистрировали за границей фирму на подставных лиц, выиграли тендер на поставку технологического оборудования для госпредприятия, получили предоплату и поставили товар, не соответствующий требованиям заказчика, - ущерб превысил 5 миллионов рублей. В Минске предприниматель нашел станок на торговой площадке, "грузоперевозчик" по договоренности прислал фото и видео оборудования - после перевода полной суммы продавец, экспедитор и перевозчики перестали выходить на связь; ущерб составил 178 тысяч белорусских рублей.

Почему структура платежей - не единственный рубеж

Структура платежей - аккредитив, эскроу, поэтапная оплата с удержанием финальной части до фактической проверки - является первым и обязательным рубежом. Но она защищает средства после перевода. Значительная часть рисков возникает раньше - на этапе, когда контрагент или оборудование еще не подтверждены. Поэтому структура платежей должна работать в связке с четырьмя дополнительными рубежами.

Рубеж первый: проверка бенефициарного владельца и реального местонахождения

В практике встречаются компании, зарегистрированные на подставных лиц или не имеющие реального производства - как в гомельском деле, где фирма была создана специально для участия в тендере. Директору недостаточно убедиться, действует ли компания. Целесообразно проверить конечных бенефициаров через Единый государственный регистр и сопоставить фактические контакты и адрес ведения бизнеса с зарегистрированными; проверить наличие реальной производственной или сервисной базы, а также не числится ли компания в реестре недобросовестных поставщиков.

Рубеж второй: независимая верификация происхождения оборудования

В минском деле все доказательства существования станка - фото и видео, сделанные "перевозчиком", - были предоставлены самим продавцом. Полагаться на такие материалы рискованно. Целесообразно независимое подтверждение от третьей стороны: нанятый покупателем инженер или аудитор, который лично посетит завод или склад и проведет съемку в реальном времени с указанием геолокации и времени. Необходимо проверить серийный номер и историю производства: настоящий станок имеет уникальный серийный номер, который можно сверить с заводской базой данных.

Рубеж третий: изоляция платежного канала

В вилейском деле предоплата ушла на счет фирмы, указанной в договоре, при этом общение велось с "представителем" по телефону. Аккредитив и эскроу должны быть привязаны к конкретному счету бенефициара: название счета получателя в аккредитиве должно полностью совпадать с названием компании в контракте. Любое "изменение реквизитов" - тревожный признак: целесообразно приостановить платежи и запросить письменное подтверждение от первоначального подписанта контракта через независимый канал.

Рубеж четвертый: "ловушка для документов"

Нередко после перевода средств выясняется, что у покупателя есть только никнейм в мессенджере и временный номер телефона - как в вилейском деле, где общение велось по российскому номеру и в "Телеграме". До подписания контракта целесообразно запросить полные регистрационные данные контрагента и проверить их подлинность через официальные каналы. Ключевые коммуникации желательно осуществлять по каналам, которые можно заверить; сохранять записи экрана и оригиналы устройств - при подозрении на мошенничество не удалять историю чатов и не менять устройства, а передать их в компетентные органы в установленном порядке.

Рубеж пятый: "стресс-тест" контракта

Добросовестный поставщик, как правило, не опасается строгих условий оплаты. Предложение аккредитива в размере 100% с оплатой после отгрузки: если другая сторона настаивает на "предоплате на личный счет" или "переводе на третью сторону" - как в вилейском деле, где средства ушли на счет указанной в договоре фирмы, - это может свидетельствовать о проблеме. Предложение проверки третьей стороной перед отгрузкой: добросовестный поставщик обычно соглашается, недобросовестный - уклоняется. Включение в договор условия о 10% гарантийного депозита на шесть месяцев: поставщик, уверенный в качестве оборудования, как правило, принимает это условие; контрагент, намеревающийся скрыться после получения средств, - отказывается.





Мнение эксперта

"Подделать документы и видео несложно, а выдержать технический разговор о марке чугуна, происхождении шпинделя и системе ЧПУ - значительно труднее, - отмечают специалисты инженерно-технической службы ЧСУП „Оптимал текнолоджис". - Поэтому решающую роль играет не только юридическая проверка регистрационных данных, но и техническая верификация: сверка серийного номера с заводской базой, осмотр станка инженером с фиксацией геолокации и времени, проверка комплектации на соответствие заявленной".



Пять рубежей - это не теория, а рабочий порядок действий, который инженеры компании выстраивают на стороне заказчика еще до перевода средств:



Проверяют оборудование, а не только контрагента. Инженеры лично осматривают станок на заводе или складе, сверяют серийный номер с заводской базой данных и фиксируют комплектацию - независимое подтверждение вместо видео, присланного продавцом.



Проводят технический аудит спецификации. Точная, математически выверенная инженерная спецификация позволяет отсечь предложения со "скрытым удешевлением" - когда заниженная цена достигается за счет ненадежных узлов, литья или электроники.



Знают, где производители удешевляют. За десять лет через проекты компании прошли сотни станков; накопленная база знаний по отказам, износу и восстановлению узлов позволяет предвидеть проблемы до того, как они станут критичными.



Тестируют станок на деталях заказчика с оформлением протокола фактических измерений - подтверждение результата, а не обещаний.



Выстраивают платежную структуру так, чтобы средства уходили только за реально подтвержденный результат: привязка финального платежа к акту ввода в эксплуатацию с подтвержденными параметрами точности, гарантийное удержание, право выборочного аудита.

Это не продажа оборудования с дополнением в виде сервиса, а инженерное сопровождение сделки, в котором риск заказчика минимизируется на каждом этапе - от спецификации до постгарантийного обслуживания.

Что делать прямо сейчас

Пройти все пять рубежей проще с компанией, которая изначально работает именно так. "Оптимал текнолоджис" - не посредник, который нашел и перепродал оборудование. Компания десять лет занимается технологическим инжинирингом и поставляет оборудование с ЧПУ под конкретную задачу завода, принимая на себя ответственность за результат на протяжении всего жизненного цикла станка.

Обратиться в "Оптимал текнолоджис" можно до торгов и до первого перевода. Пять рубежей проще пройти с инженером на своей стороне, чем выстраивать их самостоятельно вокруг случайного поставщика. , которая изначально работает именно так. "Оптимал текнолоджис" - не посредник, который нашел и перепродал оборудование. Компания десять лет занимается технологическим инжинирингом и поставляет оборудование с ЧПУ под конкретную задачу завода, принимая на себя ответственность за результат на протяжении всего жизненного цикла станка.Обратиться в "Оптимал текнолоджис" можно до торгов и до первого перевода. Пять рубежей проще пройти с инженером на своей стороне, чем выстраивать их самостоятельно вокруг случайного поставщика.



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