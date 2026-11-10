Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество





В ходе встречи обсуждены направления взаимодействия в рамках Содружества в сферах экономики и гуманитарного сотрудничества.





В будущем году Минск объявлен Молодежной столицей СНГ, Молодечно - культурной столицей Содружества. На заседании Совета глав правительств СНГ в Москве 11 декабря предполагается принятие решения об объявлении белорусского города Лида туристической столицей СНГ. Мероприятия по этим трем проектам призваны создать международную площадку для общения, творчества и взаимодействия молодежи, отметили в пресс-службе.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу с постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Александром Лукашевичем. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.