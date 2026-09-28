28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый транзитный рейс с белорусским грузом прошел по Северному морскому пути в Китай, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал госкорпорации "Росатом".



"Балкер с 77 тыс. т груза на борту следует из российского порта Усть-Луга в порт Байюцюань на северо-востоке КНР", - говорится в сообщении.



Планируется, что судно прибудет в порт назначения 13 октября.-0-