28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый транзитный рейс с белорусским грузом прошел по Северному морскому пути в Китай, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал госкорпорации "Росатом".
"Балкер с 77 тыс. т груза на борту следует из российского порта Усть-Луга в порт Байюцюань на северо-востоке КНР", - говорится в сообщении.
Планируется, что судно прибудет в порт назначения 13 октября.-0-
Экономика
28 сентября 2026, 18:28
Первый транзитный рейс с белорусским грузом прошел по Северному морскому пути в Китай
Фото "Росатома"
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