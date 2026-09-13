13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



По оперативным данным на 13 сентября, накопан 1 млн 3 тыс. т сахарной свеклы. Средняя урожайность 435 ц/га, сахаристость более 16%.



Набран темп уборки, превышающий прошлогодний. "Корнеплод убран с площади 23 тыс. га, что составляет 21% от плана в 109 тыс. га. В разрезе областей лидирует Минская, где накопано 455 тыс. т, и Гродненская - 346 тыс. т. В Брестской области накопано 109 тыс. т, Могилевской - 91 тыс. т, Витебской - 2 тыс. т", - рассказали в ведомстве.



В свеклоприемные пункты вывезен 81% от накопанного, что составляет 819 тыс. т. В счет госзаказа поставлено 642 тыс. т (19% от плана).-0-