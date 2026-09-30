30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусско-российский 3D-принтер представили на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.В сентябре 2025 года "Росатом" и белорусский холдинг "Горизонт" открыли в Минске центр аддитивных технологий. Сейчас он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Первым 3D-принтером белорусско-российского производства стал RusMelt 150М - результат работы центра.Такие компактные 3D-принтеры востребованы в промышленности, медицине, научных центрах и образовательных учреждениях. Небольшие размеры, низкое энергопотребление и меньший расход газа и порошка позволяют снизить стоимость эксплуатации. Благодаря этому установка может стать доступным и экономически выгодным решением для широкого круга потребителей.Внедрение аддитивных технологий способствует переходу к новому технологическому укладу. По сравнению с традиционными методами производства трехмерная печать позволяет быстро и экономически эффективно изготавливать уникальные изделия сложной формы, сокращая количество отходов.Как отметил генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили, совместный проект дает российской стороне возможность расширить рынки сбыта, а белорусской - освоить новую технологию. Это также повышает эффективность совместного продукта. "Первый принтер уже собран и представлен здесь. В этом году белорусские коллеги изготовили для него ключевые комплектующие. В следующем году производство принтеров с полем построения 100 и 150 мм будет полностью локализовано в Беларуси. Республика станет нашей основной производственной площадкой для этого вида принтеров", - рассказал он.Илья Кавелашвили подчеркнул, что аддитивные технологии, как и любые новые технологии, будут развиваться. "Вчера были кнопочные телефоны, сегодня у всех смартфоны. Без развития аддитивных технологий дальнейшая конкурентоспособность продукции невозможна. Даже корпуса и двигатели космических ракет уже печатают на 3D-принтерах", - отметил он.В Беларуси планируют создать одну из ключевых производственных площадок. "Помимо производства самих 3D-принтеров, мы планируем выпускать здесь вспомогательное оборудование, необходимое для этой технологии, а также развивать научную деятельность", - сказал он.Директор странового офиса "Росатома" в Беларуси Станислав Левицкий напомнил, что Белорусская АЭС также стала результатом сотрудничества двух стран. По его словам, этот проект может стать примером взаимодействия для других государств ЕАЭС. "Нами достигнута высокая синергия. Экономика Беларуси получила надежный источник экологически чистой электроэнергии на долгие годы. При этом развиваются и новые смежные отрасли", - добавил он."Росатом" сотрудничает с Беларусью и по неатомным направлениям. Комплексная программа такого взаимодействия включает более 60 мероприятий. Кроме того, при активном взаимодействии с Министерством здравоохранения и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова прорабатывается концепция Центра ядерной медицины, который может быть создан в Беларуси. "Фактически ведется подготовка проектно-сметной документации, определен состав оборудования. Мы собрали и тщательно проанализировали потребности белорусской системы здравоохранения и медиков. Надеемся, что до конца года сможем подписать дорожную карту по реализации проекта", - рассказал Станислав Левицкий.II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители более чем 40 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тыс. кв.м.-0-Фото Татьяны Матусевич