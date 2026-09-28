Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий (ПВТ) зарегистрированы два резидента в статусе криптобанков. Такое решение принято по итогам заседания Наблюдательного совета ПВТ, которое прошло в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.На заседании Наблюдательного совета рассмотрены вопросы дальнейшего развития белорусского криптосектора. "Более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков", - сказал премьер-министр.Начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова назвала сегодняшнее событие знаковым. "Два криптобанка в стране начинают свое движение. Сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем проходят соответствующую аккредитацию в Национальном банке", - отметила Анна Рябова.Как пояснил журналистам первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета парка Дмитрий Калечиц, ПВТ и Национальным банком урегулированы основные аспекты деятельности криптобанка - от требований до проводимых операций, вопросов отчетности."Это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу, - подчеркнул Дмитрий Калечиц. - Большая работа проведена организациями, которые заявились в качестве желающих стать криптобанком. Сформированы профессиональные команды, IT-архитектура, пройдены технические и юридические аудиты. Те организации, которые сейчас планируют становиться криптобанками, - известные игроки и в парке, и на крипторынке, имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере".Первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ обратил внимание на двойное регулирование - со стороны ПВТ и Национального банка. "Мы полагаем, что, несомненно, это будет оказывать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, повышение технологичности данного бизнеса, доверия к финансовым институтам, а также приток инвестиций, рост доходов в нашей стране", - добавил Дмитрий Калечиц.Второй этап - включение в реестр криптобанков Национального банка.Как отметил Дмитрий Калечиц, цель развития криптосферы - совмещение классических банковских операций и операций с криптовалютой. В мире происходит интеграция различных сегментов финансового рынка. Принимаемые решения должны служить повышению эффективности функционирования финансового рынка, диверсификации различного рода финансовых инструментов, повышению возможностей защиты сбережений и разнообразия финансовых операций, которые могут получать пользователи финансовых услуг.-0-