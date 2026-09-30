Перевалка калия и планы по белорусскому порту в Мурманске. Какие подробности сообщил представитель региона 

Исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник отметил, что практическая востребованность маршрута для белорусских грузов была подтверждена. Так, в марте нынешнего года из-за замерзания Финского залива Мурманский балкерный терминал организовал в сжатые сроки внеплановую приемку белорусского калия, перенаправленного с Балтики, обеспечил его перевалку и экспорт.

Первый замминистра также добавил, что локация для будущего белорусского порта уже определена - западный берег Кольского залива.-0-

Фото Рамиля Насибулина

30 сентября, Мурманск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Власти Мурманской области работают над деталями транспортировки белорусских грузов, в том числе калия. Об этом сказал первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Артем Кукса, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА."Мы действительно заинтересованы и готовы оказывать всевозможную поддержку для того, чтобы эти грузопотоки были направлены в сторону Мурманского морского торгового порта", - подчеркнул первый замминистра. По его словам, со всеми заинтересованными обсуждается и возможное снижение железнодорожных тарифов на перевалку грузов из Беларуси.Что касается строительства в Мурманске белорусского порта, эти планы по-прежнему актуальны. Однако, по словам Артема Куксы, реализация упирается в недостаток железнодорожной инфраструктуры. Решение этой стратегической задачи тоже стоит на повестке. "Пока же нужно рассмотреть возможность использования существующей инфраструктуры", - считает он.