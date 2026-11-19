19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При перемещении транспорта из ЕС по территории Беларуси перецепка не потребуется для дипгрузов и товаров для международных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документом вносятся изменения в постановление Совета Министров от 31 октября 2025 года №599 "О применении специальной ограничительной меры", в том числе в части дополнения перечня случаев, когда запрет на перемещение европейских транспортных средств по территории Беларуси не применяется.
Согласно новым изменениям, допускается следование по территории Беларуси транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕС, без совершения операций по перецепке (перегрузки) в случаях перевозки дипломатических грузов и товаров для официального использования представительствами международных организаций, радиоизотопной продукции, а также допускается следование порожних транспортных средств для загрузки радиоизотопной продукцией и многооборотной тарой для ее перевозки.
Кроме того, обновлен перечень специально установленных мест для совершения перегрузки и перецепки.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2026 года.-0-
Экономика
19 ноября 2026, 18:36
Перемещение транспорта из ЕС по территории Беларуси: перецепка для дипгрузов не требуется
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