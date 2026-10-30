30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2027 года изменится перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства Беларуси.
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым актуализирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН. Принятые изменения затронут пособия при выходе на пенсию, компенсации за использование личного имущества работников, а также расходы на сувениры и проведение мероприятий. Изменения позволят сблизить правила начисления взносов в ФСЗН и подоходного налога.
Взносы не будут начисляться на выходное пособие в связи с выходом на пенсию в пределах трех среднемесячных заработных плат работника. Если пособие превысит данный лимит, на сумму превышения потребуется начислить взносы. Для компенсаций за износ личного автомобиля, оборудования, инструментов и приспособлений, используемых в работе, вводится лимит. От взносов освободят сумму в пределах двух минимальных заработных плат на одного работника в месяц. На сумму сверх этого предела будут начисляться взносы. Данная мера направлена на предотвращение случаев, когда под видом компенсаций выплачивают зарплату.
Перечень выплат дополнен сувенирной и памятной продукцией в размере, определенном Налоговым кодексом (в 2026 году - 259 рублей от каждого источника в течение налогового периода). В документе также закрепляется, что на расходы работодателей по проведению мероприятий идеологической направленности страховые взносы не начисляются. Это, к примеру, расходы на участие работников в официальных торжествах к государственным праздникам и памятным датам, тематических и благотворительных акциях, покупку цветов, сувениров и государственной символики, а также доставку работников к месту проведения мероприятий.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.-0-
Экономика
30 октября 2026, 18:32
Перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН, изменится с 2027 года
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