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Печенье с тертым сыром, шоколад с грушей. Чем порадует гостей "Белгоспищепром" на PRODEXPO-2026 в Минске 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
12 ноября 2026, 12:35

Печенье с тертым сыром, шоколад с грушей. Чем порадует гостей "Белгоспищепром" на PRODEXPO-2026 в Минске 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем удивят гостей предприятия "Белгоспищепрома" на 32-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минском международном выставочном центре 17-20 ноября, рассказала заместитель начальника управления - начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Мария Горбатова, передает корреспондент БЕЛТА. Мария Горбатова отметила, что предприятия концерна создают новинки в соответствии с современными тенденциями кондитерского искусства. "В первую очередь это различные зимние сочетания вкусов, которые создают согревающую, уютную атмосферу. Также в тренде использование различных полезных ягод, кусочков фруктов, пряностей и специй, орехов, меда", - подробнее рассказала она. 

Представитель "Белгоспищепрома" назвала новые виды продукции, которые можно будет увидеть и попробовать на выставке в Минске. Один из флагманов кондитерской отрасли представит печенье с натуральным тертым сыром. "Это и новая линейка молочного шоколада с добавлениями: арахиса и морской соли для любителей контрастных вкусов, корицы для создания уюта холодными вечерами, тертого кокоса - как экзотики и мечты о солнечном лете", - добавила Мария Горбатова.

Линейку темного шоколада с различными добавлениями представит еще одна кондитерская фабрика. "Шоколад темный трюфельный с малиной - это терпкая горечь какао с кусочками ягод. А в шоколаде с апельсином кусочки фруктов, сок и эфирное масло также придают темному шоколаду очень насыщенный вкус. Шоколад с грушей - это сочетание фруктов, грушевого пюре и давленого миндаля. А батончик - это также нуга с малиной, фисташкой и черникой в молочном шоколаде", - пояснила она.

Ряд новинок подготовил известный белорусский производитель зефира. "Зефир брусничный с перцем и зефир лимонный с имбирем, а также мармелады со вкусом сладкого персика и шампанского, букет из вкусов белого вина и спелого винограда и также благородный вкус бренди с оттенком апельсина", - подчеркнула Мария Горбатова.

Еще одним производителем будут презентованы хрустящие вафельные трубочки с молочной начинкой и насыщенным вкусом черники и сдобное печенье с добавлением сливочного масла, меда и молотого имбиря. "Следующая новинка из коллекции гурманов - это пастила с пармезаном и грушей", - сделала акцент Мария Горбатова.

Предприятия консервной отрасли также приготовили интересные новинки. "Сейчас в тренде у нас десерты с пониженным содержанием сахара, без сахара, с содержанием полезных веществ. Десерт яблочно-клюквенный с розмарином содержит пектин. Он подходит как десерт, так и для подачи к сырам и горячим блюдам. Кроме того, новый кетчуп томатный по-итальянски. В его основе протертые томаты, которые создают густую текстуру домашнего соуса, различные травы и специи", - заключила представитель "Белгоспищепрома". 

PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, концерна "Белгоспищепром".

Для продовольственной индустрии выставка за годы своей многолетней истории стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран мира, а также инновационные разработки, гастрономические премьеры и новинки.-0- 
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