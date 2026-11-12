Парламентарии Беларуси и Камбоджи видят потенциал для наращивания объемов взаимной торговли - Маркевич

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Камбоджи видят потенциал для наращивания объемов взаимной торговли, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Иван Маркевич, под председательством которого сегодня прошла первая встреча рабочих групп по сотрудничеству парламентов двух стран в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент БЕЛТА.





"Сосредоточились на работе аграрного сектора и также, естественно, на увеличении товарооборота между двумя странами. Сегодня он очень низкий, нам есть над чем работать", - сказал Иван Маркевич.





Он отметил, что сегодня Камбоджу интересуют белорусские тракторы, мясомолочная продукция, медикаменты и ряд других позиций. Беларусь заинтересована в текстиле, трикотаже, рисе, тропических фруктах.





"Уверен, с той программой, которая сегодня была рассмотрена, и с теми подходами, о которых мы сегодня с нашими коллегами договорились, торгово-экономические отношения значительно улучшатся, повысится и товарооборот", - сказал Иван Маркевич.





По его словам, Беларусь стремится к расширению сотрудничества с Камбоджей на всех направлениях, включая политические контакты, инвестиции, научное, образовательное и культурное взаимодействия, а также координацию совместных действий в рамках международных организаций.





На встрече прозвучало приглашение посетить на выставку "Белагро-2027", на что получено одобрение.





Беларусь видит в Камбодже важного партнера в Юго-Восточной Азии и высокого ценит крепкие связи, отметил парламентарий. Он выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами должны укрепляться, развиваться и приносить взаимную пользу народам.-0-