Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий

Стороны также обозначили перспективы совместных научных программ в области трансплантологии, гематологии и клеточных технологий, обмена специалистами и реализации образовательных проектов.-0-





Фото Сергея Шелега

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в области высоких медицинских технологий, трансплантологии, научных исследований и подготовки специалистов. Об этом заявил временный поверенный в делах Пакистана в Беларуси Аффан Вахид во время посещения Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.Дипломат отметил высокий уровень развития белорусской медицины и выразил интерес к опыту центра в проведении сложных хирургических операций, трансплантации и гематологических исследований. "Есть огромный потенциал для налаживания связей между институтами наших стран", - сказал Аффан Вахид.Отдельное внимание дипломат уделил фармацевтической отрасли, сотрудничеству в сфере производства и поставок специализированных медицинских инструментов и лекарственных средств. "Пакистан и Беларусь разделяют стремление к расширению сотрудничества, ориентированного на совместные научные исследования, развитие технологий и подготовку медицинских кадров", - отметил временный поверенный в делах Пакистана.Представители центра рассказали о развитии трансплантологии и современных клеточных технологий. В частности, речь шла о трансплантации органов, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также применении CAR-T-терапии при лечении онкогематологических заболеваний.Как рассказал заместитель директора по гематологии, руководитель республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс, Беларусь за последние 10-15 лет значительно расширила возможности в области высокотехнологичной медицинской помощи. "Это касается трансплантации органов, костного мозга и стволовых клеток крови. Новейшие технологии, в том числе CAR-T-терапия, также активно развиваются в Беларуси", - добавил он. В новом корпусе центра, открытом в соответствии с решением Президента, созданы подразделения трансплантации стволовых клеток, блок клеточной терапии, отделение генетики и молекулярной биологии.Одним из перспективных направлений стала CAR-T-терапия - метод лечения, при котором собственные иммунные клетки пациента модифицируются таким образом, чтобы распознавать и уничтожать опухолевые клетки. В центре сообщили, что этот подход применяется у пациентов с формами заболеваний, устойчивыми к другим методам лечения."Свыше 90% ответа на лечение при резистентных формах заболеваний", - такие результаты привел Анатолий Усс, отметив, что показатели сопоставимы с данными международных исследований. По его словам, соответствующие результаты белорусские специалисты представляли на международных научных мероприятиях.В центре также подчеркнули значение собственного производства клеточных препаратов. По словам специалистов, применение академических продуктов, произведенных непосредственно в научно-медицинском учреждении, позволяет существенно снизить стоимость терапии по сравнению с коммерческими аналогами.Аффан Вахид подчеркнул: "Посольство будет прилагать все усилия для того, чтобы преобразовать полученный в ходе визита ценный опыт в конкретные, практически значимые партнерские проекты в сфере здравоохранения".