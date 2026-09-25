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Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий

Опубликовано:

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Экономика
25 сентября 2026, 16:04

Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в области высоких медицинских технологий, трансплантологии, научных исследований и подготовки специалистов. Об этом заявил временный поверенный в делах Пакистана в Беларуси Аффан Вахид во время посещения Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат отметил высокий уровень развития белорусской медицины и выразил интерес к опыту центра в проведении сложных хирургических операций, трансплантации и гематологических исследований. "Есть огромный потенциал для налаживания связей между институтами наших стран", - сказал Аффан Вахид.

Отдельное внимание дипломат уделил фармацевтической отрасли, сотрудничеству в сфере производства и поставок специализированных медицинских инструментов и лекарственных средств. "Пакистан и Беларусь разделяют стремление к расширению сотрудничества, ориентированного на совместные научные исследования, развитие технологий и подготовку медицинских кадров", - отметил временный поверенный в делах Пакистана.
Представители центра рассказали о развитии трансплантологии и современных клеточных технологий. В частности, речь шла о трансплантации органов, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также  применении CAR-T-терапии при лечении онкогематологических заболеваний.

Как рассказал заместитель директора по гематологии, руководитель республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс, Беларусь за последние 10-15 лет значительно расширила возможности в области высокотехнологичной медицинской помощи. "Это касается трансплантации органов, костного мозга и стволовых клеток крови. Новейшие технологии, в том числе CAR-T-терапия, также активно развиваются в Беларуси", - добавил он. В новом корпусе центра, открытом в соответствии с решением Президента, созданы подразделения трансплантации стволовых клеток, блок клеточной терапии, отделение генетики и молекулярной биологии.
Одним из перспективных направлений стала CAR-T-терапия - метод лечения, при котором собственные иммунные клетки пациента модифицируются таким образом, чтобы распознавать и уничтожать опухолевые клетки. В центре сообщили, что этот подход применяется у пациентов с формами заболеваний, устойчивыми к другим методам лечения.

"Свыше 90% ответа на лечение при резистентных формах заболеваний", - такие результаты привел Анатолий Усс, отметив, что показатели сопоставимы с данными международных исследований. По его словам, соответствующие результаты белорусские специалисты представляли на международных научных мероприятиях.
В центре также подчеркнули значение собственного производства клеточных препаратов. По словам специалистов, применение академических продуктов, произведенных непосредственно в научно-медицинском учреждении, позволяет существенно снизить стоимость терапии по сравнению с коммерческими аналогами.

Аффан Вахид подчеркнул: "Посольство будет прилагать все усилия для того, чтобы преобразовать полученный в ходе визита ценный опыт в конкретные, практически значимые партнерские проекты в сфере здравоохранения".

Стороны также обозначили перспективы совместных научных программ в области трансплантологии, гематологии и клеточных технологий, обмена специалистами и реализации образовательных проектов.-0-

Фото Сергея Шелега
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