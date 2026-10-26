Пакет двусторонних документов подписан на Белорусско-монгольском бизнес-форуме

Подписаны меморандум о взаимопонимании между СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" и компанией ООО "Талын Хишиг Транс", дилерский договор между ОАО "АМКОДОР" и компанией AgDealer LLC.
Также заключены меморандум о сотрудничестве и намерениях между ОАО "Гомсельмаш" и компанией AgDealer LLC, меморандум о сотрудничестве между Республиканским союзом строителей и Объединенной ассоциацией строителей Монголии.Эксклюзивный дистрибьюторский договор подписали ООО "ЛидерСтройГрад" и ООО "Шинэцонхстандарт", меморандумы о сотрудничестве ОАО "Камволь" и компании "Ханбогд кашмир", концерна "Белгоспищепром" и компании КОО "ВИТАФИТ-ИНВЕСТ", договор поставки ОАО "Жабинковский сахарный завод" с компанией "ВИТАФИТ-ИНВЕСТ".
Котракты на поставку продукции в Монголию подписали ОАО "Минский молочный завод №1", Городейский сахарный комбинат, ОДО "Фирма АВС" и ООО "Эс Жи Эл Эм", меморандум о намерениях - ОАО "Бабушкина крынка" и ООО "МИНСК Белорусский торговый дом", дополнительное соглашение о продлении действующего контракта СП ООО "Санта Бремор" и ООО "Тулгасайхан".
Меморандум о взаимопонимании заключен между ПО ООО "Энергокомплект" и ООО "Джессика Энерджи", меморандумы о взаимном сотрудничестве между ОАО "Камволь", Монгольской ассоциацией шерсти и кашемира и ООО "Нэхээсгуй эдлэл".
Документы охватывают ключевые направления сотрудничества - от поставок сельхозтехники и стройматериалов до продуктов питания.
В форуме приняли участие представители более 60 монгольских и 200 белорусских компаний.-0-
Фото Андрея Синявского