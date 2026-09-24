Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития - "Белгоспищепром"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития. Об этом заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в ходе пленарного заседания "Международная кооперация и экспорт в эпоху многополярности" на IX Деловом форуме в Рязани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.



Олег Жидков в своем выступлении подчеркнул, что отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития. Наглядным подтверждением тому служит состоявшаяся встреча губернатора региона Павла Малкова с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в марте 2026 года.



Этот диалог на высшем уровне задал мощный импульс для наращивания торгово-экономического сотрудничества, результаты которого уже отражены в статистике, обратил внимание он. Так, экспорт белорусских товаров в Рязанскую область в январе-июле 2026 года увеличился на 12% к уровню прошлого года, а импорт за указанный период практически достиг 100% показателя по отношению к аналогичному периоду 2025 года.



"Текущий год дает все основания с оптимизмом смотреть в будущее. Потенциал дальнейшего интеграционного сближения и межрегионального белорусско-российского взаимодействия поистине огромен. Практически по каждому направлению партнерства Союзное государство располагает неизмеримыми резервами - нам есть над чем работать и к чему стремиться", - отметил Олег Жидков.



Спикер выделил ключевые направления, требующие концентрации ресурсов и внимания, особенно в сфере промышленной кооперации: здесь кроются значительные резервы для увеличения объемов поставок. Взаимный интерес сторон наглядно демонстрирует способность экономик успешно дополнять друг друга. Союзное государство готово обмениваться не только качественной продукцией собственного производства, но и передовым опытом внедрения технологий, создавая прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества.



Белорусская делегация представлена широким пулом участников и состоит из двух частей - деловой и правительственной. Обе группы серьезно мотивированы и готовы к реализации совместных проектов.-0-