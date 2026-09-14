Открылся прием заявок на конкурс белорусских стартап-проектов в сфере энергетики и экологии 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открылся прием заявок на конкурс стартап-проектов Startup Energy, который проводится на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума и 30-й международной специализированной выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo 2026). Об этом сообщили БЕЛТА в Минском городском технопарке.



В 2026 году конкурс пройдет в третий раз и даст возможность инновационным командам и молодым предпринимателям презентовать проекты экспертному сообществу, получить профессиональную оценку и заявить о себе на отраслевом уровне. К участию приглашаются стартап-проекты и инновационные инициативы с потенциалом масштабирования, соответствующие направлениям форума.



Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный стартап-проект". На форуме будет организована специальная площадка для демонстрации проектов "Аллея EnergyStartup", где участники смогут продемонстрировать разработки и обменяться опытом. Подать заявку для участия в Startup Energy можно до 16 октября.



В состав экспертного совета вошли представители органов государственного управления, бизнес-сообщества, субъектов инновационной инфраструктуры, Парка высоких технологий, индустриального парка "Великий камень", Ассоциации технопарков и субъектов инновационной деятельности, банковского сектора и венчурных компаний. Победители получат призы от организаторов и партнеров.-0-