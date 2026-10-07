Отечественные сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране - Минсельхозпрод

Во время визита в Туркменистан запланирован ряд двусторонних деловых встреч. Главным международным событием станет заседание Совета глав государств СНГ, в котором примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.-0-





Фото Минсельхозпрода

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак во время 27-го заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ и Международной конференции по селекции и семеноводству, которые проходят в Туркменистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.Виталий Кулак акцентировал внимание на расширении сотрудничества в СНГ. В белорусском госреестре находится 963 сорта селекции стран СНГ, в том числе 758 - российской и совместной селекции. При этом отечественные сорта занимают более 75% посевных площадей зерновых в Беларуси и активно экспортируются в государства СНГ.Также Виталий Кулак добавил, что Беларусь производит свыше 1 тыс. кг зерна на душу населения, что свидетельствует об устойчивом развитии АПК. "Продовольственная безопасность страны обеспечена собственной продукцией на 85-90%. Потенциал урожайности лучших отечественных сортов зерновых достигает 10-12 т/га. Селекцией в стране занимаются 13 организаций. Беларусь обладает значительным экспортным потенциалом в сфере семян и посадочного материала", - сказал первый замминистра.