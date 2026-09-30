От уборки улиц до трамбовки сенажа. Амкодор представил новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь"

Одной из новинок стала малогабаритная машина AMKODOR VU8, предназначенная для работ по благоустройству и обслуживанию территорий: уборки, расчистки снега и распределения твердых противогололедных материалов. Машину также можно использовать при строительстве и содержании дорог, тротуаров и других объектов.
Еще одна новинка для жилищно-коммунального хозяйства и уборки городских территорий - погрузчик с бортовым поворотом AMKODOR WS120 - малогабаритная машина, предназначенная для уборки городских пространств и узких дворовых территорий.
Для сельхозпроизводителей холдинг подготовил универсальный погрузчик АМКОДОР 352С-02 для трамбовки силоса и сенажа. При разработке машины учли пожелания сельхозпроизводителей, а ее аналогов на рынке пока нет.
Новый погрузчик уже заинтересовал сельхозпредприятия Беларуси и России. "Раньше в России для трамбовки силоса использовали тракторы "Кировец" с различными вальцами, установленными спереди и сзади. Сейчас российские сельхозпредприятия уже познакомились с нашей машиной", - рассказала Ирина Малмыга.
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. В ней участвуют представители более чем 40 стран. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тыс. кв.м.-0-
Фото Татьяны Матусевич