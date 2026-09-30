От трактора до микросхемы. Какие технологические новинки можно увидеть на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" 

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Так, Минский тракторный завод представил новинку - BELARUS-5425 мощностью 542 л.с. Начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО "МТЗ" Алексей Шевцов рассказал, что это второй по мощности в мире трактор классической компоновки. Полный цикл - от разработки до реализации - занял около четырех лет. Трактор позволит оптимизировать работу крупных сельхозпредприятий: за один проход он способен выполнить объем работы, для которого потребовалось бы 10-15 машин среднего класса.
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БЕЛАЗ представил рабочее место оператора для дистанционного управления карьерной техникой. Посетители выставки могут увидеть, как оператор со стенда управляет 90-тонным роботизированным самосвалом БЕЛАЗ-7558R. В это время машина находится за сотни километров - на испытательном полигоне "Ситницкое" в Брестской области.
Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лесин отметил, что теперь основная задача - испытать технологию в реальных условиях. "В течение этого года мы дорабатывали систему, чтобы добиться максимальной производительности и безопасности. Теперь следующий этап - эксплуатация", - сказал он.
Технологию представят на полигоне "Ситницкое" 1 октября. "Завтра около 50 представителей потенциальных клиентов посетят Брестскую область и увидят наш полигон, где работают традиционные самосвалы. В течение трех дней на встречах будут представлять как беспилотные технологии, так и решения в области альтернативной энергетики для карьерного транспорта", - поделился Сергей Лесин.
На стенде БЕЛАЗа представлены газомоторные, водородные, электрические и гибридные карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 т, а также разработки для подземных горных работ. Среди новинок - совместный с компанией "Н2 Инжиниринг" проект "Водородный БЕЛАЗ". Посетители могут увидеть макет гибридной водородной энергосистемы для 220-тонного карьерного самосвала и инфраструктуры для его заправки водородом.
"БКМ Холдинг" представил односекционный троллейбус модели 32100D серии Olgerd. "Эта модель хорошо известна и в Беларуси, и в России. Ее особенность - автономный ход. Троллейбус оснащен батареей на основе литий-железо-фосфатных ячеек собственного производства", - отметил генеральный директор предприятия Михаил Сыманович.
В экспозиции холдинга "АМКОДОР" представлено 10 единиц техники - как недавно вышедшие на рынок новинки, так и популярные модели, уже получившие признание покупателей.
Одной из новинок стала малогабаритная машина AMKODOR VU8, предназначенная для благоустройства и содержания территорий: уборки и подметания, расчистки снега, распределения твердых противогололедных материалов. Машину также можно использовать при строительстве и содержании дорог, тротуаров и других объектов городской инфраструктуры. Модель разработана для работы в стесненных условиях и способна маневрировать на узких улицах.
Еще одна новинка для жилищно-коммунального хозяйства и уборки городских территорий - погрузчик с бортовым поворотом AMKODOR WS120. "Это малогабаритная машина, предназначенная для уборки городских пространств и узких дворовых территорий", - отметила заместитель директора маркетинг-центра - начальник управления реализацией "АМКОДОРа" Ирина Малмыга.
Для сельхозпроизводителей холдинг представил универсальный погрузчик АМКОДОР 352С-02, предназначенный для трамбовки силоса и сенажа. По словам Ирины Малмыги, при разработке машины учли пожелания сельхозпроизводителей, аналогов этой модели на рынке пока нет. При правильной закладке и консервации сенаж может храниться более года, если хранилище не вскрывать. В базовую комплектацию погрузчика входят кондиционер и предочиститель воздуха, необходимый при работе в условиях повышенной запыленности. В качестве навесного оборудования используют ковш и сельскохозяйственные вилы для работы с сенажом.
На коллективном стенде НАН Беларуси представлено более 130 научно-технических разработок. Они охватывают такие направления, как прецизионное приборостроение, светодиодные технологии, компоненты электротранспорта, аддитивное производство, передовые технологии металлообработки, экологическая безопасность, персонализированная медицина, агробиотехнологии и промышленная химия.
Презентовали на выставке и первый белорусско-российский 3D-принтер. В сентябре 2025 года "Росатом" и белорусский холдинг "Горизонт" открыли в Минске центр аддитивных технологий. Сегодня он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Первым 3D-принтером совместного белорусско-российского производства стала модель RusMelt 150М - результат работы центра.
Как отметил генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили, совместный проект позволяет российской стороне расширить рынки сбыта, а белорусской - освоить новую технологию. Сотрудничество также повышает эффективность совместного продукта. "Первый принтер уже собран и представлен здесь. В этом году белорусские коллеги изготовили для него ключевые комплектующие. В следующем году производство принтеров с полем построения 100 и 150 мм будет полностью локализовано в Беларуси. Республика станет нашей основной производственной площадкой для этого вида принтеров", - рассказал он.
Рассматривать достижения белорусской промышленности можно часами. Один из посетителей выставки Леонид поделился, что его порадовало разнообразие новинок, представленных организациями. "В общем-то, много всего интересного. Мне кажется, очень перспективная отрасль - летательные аппараты. Уровень уже хороший, и есть большой потенциал, чтобы брать планку и выше", - сказал он.
"ИННОПРОМ. Беларусь" традиционно стал площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве. Так, "Газпром трансгаз Беларусь" и МАЗ подписали соглашение, предусматривающее развитие информационного и технологического взаимодействия, объединение технического потенциала компаний и реализацию совместных проектов. Кроме того, ООО "ЦЭПР" и белорусская компания ООО "Ситек МТ" заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках межгосударственного проекта "Союзный станок".
В этот день также прошли мероприятия обширной деловой программы. Центральным событием стала пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в ней пригласили руководителей правительств стран ЕАЭС. Участники обсудили развитие евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы были посвящены развитию промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья.
Впереди у международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" еще два дня работы и множество интересных событий.
БЕЛТА.-0-
Фото Татьяны Матусевич