От трактора до микросхемы. Какие технологические новинки можно увидеть на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" 

В Минском международном выставочном центре более 160 предприятий представляют свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Экспозиция содержит достижения в таких отраслях страны, как машиностроение, микроэлектроника, нефтехимия и др. В Минском международном выставочном центре более 160 предприятий представляют свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Экспозиция содержит достижения в таких отраслях страны, как машиностроение, микроэлектроника, нефтехимия и др.

Так, Минский тракторный завод представил новинку - BELARUS-5425 мощностью 542 л.с. Начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО "МТЗ" Алексей Шевцов рассказал, что это второй по мощности в мире трактор классической компоновки. Полный цикл - от разработки до реализации - занял около четырех лет. Трактор позволит оптимизировать работу крупных сельхозпредприятий: за один проход он способен выполнить объем работы, для которого потребовалось бы 10-15 машин среднего класса.

Мощная техника может работать с широкими плугами и другими агрегатами. Встроенные системы точного земледелия помогают координировать работу трактора и навесного оборудования с точностью до нескольких сантиметров. Это позволяет сократить количество проходов, избежать пропусков и перекрытий при посеве и внесении удобрений, а также уменьшить потребность в рабочей силе. Алексей Шевцов добавил, что автоматизация повышает комфорт работы: оператору остается контролировать машину и следить за безопасностью.

"Газпром трансгаз Беларусь" и МАЗ подписали соглашение о сотрудничестве На выставке также представлены седельный тягач МАЗ-64A02N с колесной формулой 6х4 для перевозки опасных грузов, городской автобус МАЗ-303948 и электротранспорт: мусоровоз МАЗ-5907ЕЕ-012, троллейбус третьего поколения МАЗ-303Т21 и электробус МАЗ-305Е20. В июне электробус получил статус "Товар Союзного государства".

На объединенном стенде МАЗа разместилась и экспозиция организаций легкой промышленности Беларуси. Участники представляют разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленности. Среди экспонатов - огнеупорное термостойкое белье, новый костюм пожарного, кислотостойкий костюм, комплекты экипировки для вальщиков леса и сварщиков, а также костюмы для плавильных цехов.

"БКМ Холдинг" представил односекционный троллейбус модели 32100D серии Olgerd. "Эта модель хорошо известна и в Беларуси, и в России. Ее особенность - автономный ход. Троллейбус оснащен батареей на основе литий-железо-фосфатных ячеек собственного производства", - отметил генеральный директор предприятия Михаил Сыманович.

Одной из новинок стала малогабаритная машина AMKODOR VU8, предназначенная для благоустройства и содержания территорий: уборки и подметания, расчистки снега, распределения твердых противогололедных материалов. Машину также можно использовать при строительстве и содержании дорог, тротуаров и других объектов городской инфраструктуры. Модель разработана для работы в стесненных условиях и способна маневрировать на узких улицах.

БЕЛТА.-0-





Фото Татьяны Матусевич

МТЗ уже готовится к серийному выпуску BELARUS-5425. На модель поступили предварительные заказы из России. Перспективной ее считают и в Казахстане, где есть крупные сельскохозяйственные угодья. "Надеемся, что он будет колесить по всем континентам и всем странам мира", - подчеркнул начальник бюро.Шестицилиндровый двигатель номинальной мощностью 450-550 л.с. для нового варианта трактора разработал Минский моторный завод. Он сейчас проходит испытания на тракторе. На разработку ушел примерно год, еще около полугода потребовалось на изготовление специальных деталей, компонентов и узлов. "Сейчас мы находимся на стадии создания опытного образца, а к 2029 году планируем запустить двигатель в серийное производство. Предполагается, что его будут устанавливать на крупные тракторы, комбайны, а также сельскохозяйственную, строительную и дорожно-коммунальную технику", - рассказал специалист по выставочной деятельности предприятия Никита Ваганов.БЕЛАЗ представил рабочее место оператора для дистанционного управления карьерной техникой. Посетители выставки могут увидеть, как оператор со стенда управляет 90-тонным роботизированным самосвалом БЕЛАЗ-7558R. В это время машина находится за сотни километров - на испытательном полигоне "Ситницкое" в Брестской области.Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лесин отметил, что теперь основная задача - испытать технологию в реальных условиях. "В течение этого года мы дорабатывали систему, чтобы добиться максимальной производительности и безопасности. Теперь следующий этап - эксплуатация", - сказал он.Технологию представят на полигоне "Ситницкое" 1 октября. "Завтра около 50 представителей потенциальных клиентов посетят Брестскую область и увидят наш полигон, где работают традиционные самосвалы. В течение трех дней на встречах будут представлять как беспилотные технологии, так и решения в области альтернативной энергетики для карьерного транспорта", - поделился Сергей Лесин.На стенде БЕЛАЗа представлены газомоторные, водородные, электрические и гибридные карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 т, а также разработки для подземных горных работ. Среди новинок - совместный с компанией "Н2 Инжиниринг" проект "Водородный БЕЛАЗ". Посетители могут увидеть макет гибридной водородной энергосистемы для 220-тонного карьерного самосвала и инфраструктуры для его заправки водородом.Центральное место в экспозиции МАЗа занимает транспорт на альтернативных видах топлива и с электрической тягой. Один из экспонатов - полноприводное шасси МАЗ-630223 с колесной формулой 6х6. "Оно может служить базой для установки различных надстроек. Мы тесно сотрудничаем со многими российскими заводами, выпускающими специальную технику, и считаем, что у этого решения большие перспективы, в частности в Российской Федерации", - отметила заместитель коммерческого директора - начальник департамента маркетинга предприятия Оксана Михеева.Такие троллейбусы уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тольятти и Сочи. Завтра одну из машин планируется передать в Самару, чтобы местные специалисты могли оценить технику в работе и дать обратную связь. "В Самаре эксплуатируются наши трамваи, раньше туда поставлялись троллейбусы, однако современная модель пока не представлена", - рассказал гендиректор."Гомсельмаш" также представил свою экспозицию. Как рассказал первый заместитель маркетинг-директора - начальник управления маркетинга предприятия Александр Гайдук, компания регулярно участвует в выставке "ИННОПРОМ" - как в Беларуси и России, так и в других странах. "В этом году наша экспозиция разделена на две части. В павильоне представлен стенд с кабиной UNI CAB, которой серийно оснащаются практически все модели нашей техники. На уличной площадке можно увидеть три машины: зерноуборочный комбайн GS2124 - наш самый мощный и производительный, зерноуборочный комбайн GS12A1 - востребованную и широко распространенную в хозяйствах Беларуси модель, а также кормоуборочный комбайн FS-80. Он создан в рамках совместного проекта с ОАО "Брянсксельмаш" - нашим дочерним предприятием в Брянске, где и собрана эта машина. Аналогичные модели мы производим и в Гомеле", - рассказал он.Три упомянутые машины сейчас пользуются наибольшим спросом в Беларуси и России. "Мы ежегодно совершенствуем системы автоматизации, внедряем инновации и модернизируем технику. В первую очередь это делается для комфорта оператора и удобства обслуживания, чтобы обслуживать машину можно было быстро и просто. Например, централизованная система смазки позволяет одним нажатием кнопки смазать 20-36 узлов. Реверсивный вентилятор помогает очистить радиатор от пыли - оператору не нужно каждый час выходить из кабины и продувать его вручную. Мы также заботимся о комфорте оператора: предусмотрены камеры кругового обзора рабочих зон и система климат-контроля, поддерживающая заданную температуру. Бортовой компьютер позволяет задавать параметры работы комбайна. Часть процессов автоматизирована, что значительно облегчает работу оператора", - поделился Александр Гайдук.В экспозиции холдинга "АМКОДОР" представлено 10 единиц техники - как недавно вышедшие на рынок новинки, так и популярные модели, уже получившие признание покупателей.Еще одна новинка для жилищно-коммунального хозяйства и уборки городских территорий - погрузчик с бортовым поворотом AMKODOR WS120. "Это малогабаритная машина, предназначенная для уборки городских пространств и узких дворовых территорий", - отметила заместитель директора маркетинг-центра - начальник управления реализацией "АМКОДОРа" Ирина Малмыга.Для сельхозпроизводителей холдинг представил универсальный погрузчик АМКОДОР 352С-02, предназначенный для трамбовки силоса и сенажа. По словам Ирины Малмыги, при разработке машины учли пожелания сельхозпроизводителей, аналогов этой модели на рынке пока нет. При правильной закладке и консервации сенаж может храниться более года, если хранилище не вскрывать. В базовую комплектацию погрузчика входят кондиционер и предочиститель воздуха, необходимый при работе в условиях повышенной запыленности. В качестве навесного оборудования используют ковш и сельскохозяйственные вилы для работы с сенажом.На коллективном стенде НАН Беларуси представлено более 130 научно-технических разработок. Они охватывают такие направления, как прецизионное приборостроение, светодиодные технологии, компоненты электротранспорта, аддитивное производство, передовые технологии металлообработки, экологическая безопасность, персонализированная медицина, агробиотехнологии и промышленная химия.Компания "БЕЛДЖИ" продемонстрировала обновленный кроссовер BELGEE X50+ с четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с.Презентовали на выставке и первый белорусско-российский 3D-принтер. В сентябре 2025 года "Росатом" и белорусский холдинг "Горизонт" открыли в Минске центр аддитивных технологий. Сегодня он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Первым 3D-принтером совместного белорусско-российского производства стала модель RusMelt 150М - результат работы центра.Компактные 3D-принтеры востребованы в промышленности, медицине, научных центрах и образовательных учреждениях. Небольшие размеры, низкое энергопотребление и меньший расход газа и порошка позволяют снизить затраты на эксплуатацию. Благодаря этому установка может стать доступным и экономически выгодным решением для широкого круга потребителей.Как отметил генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили, совместный проект позволяет российской стороне расширить рынки сбыта, а белорусской - освоить новую технологию. Сотрудничество также повышает эффективность совместного продукта. "Первый принтер уже собран и представлен здесь. В этом году белорусские коллеги изготовили для него ключевые комплектующие. В следующем году производство принтеров с полем построения 100 и 150 мм будет полностью локализовано в Беларуси. Республика станет нашей основной производственной площадкой для этого вида принтеров", - рассказал он.Рассматривать достижения белорусской промышленности можно часами. Один из посетителей выставки Леонид поделился, что его порадовало разнообразие новинок, представленных организациями. "В общем-то, много всего интересного. Мне кажется, очень перспективная отрасль - летательные аппараты. Уровень уже хороший, и есть большой потенциал, чтобы брать планку и выше", - сказал он."ИННОПРОМ. Беларусь" традиционно стал площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве. Так, "Газпром трансгаз Беларусь" и МАЗ подписали соглашение, предусматривающее развитие информационного и технологического взаимодействия, объединение технического потенциала компаний и реализацию совместных проектов. Кроме того, ООО "ЦЭПР" и белорусская компания ООО "Ситек МТ" заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках межгосударственного проекта "Союзный станок".В этот день также прошли мероприятия обширной деловой программы. Центральным событием стала пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в ней пригласили руководителей правительств стран ЕАЭС. Участники обсудили развитие евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы были посвящены развитию промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья.Впереди у международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" еще два дня работы и множество интересных событий.