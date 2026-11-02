От сыров до МАЗов. Рыженков рассказал, какие совместные производства планируют создать Беларусь и Вьетнам

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в проекте "Актуальное интервью" канала "Первый информационный" подвел итоги своего визита во Вьетнам, обозначив ключевые направления экономического сотрудничества, сообщает БЕЛТА.
Максим Рыженков отметил, что белорусско-вьетнамское стратегическое партнерство сегодня уверенно развивается. Между президентами двух стран сложились настоящая дружба и искреннее понимание, что позволяет выстраивать весь комплекс отношений в доверительном ключе: от политического до гуманитарного, от торгово-экономического до культурного.
Одной из главных задач визита стала выработка новых предложений и идей, способных придать экономическому сотрудничеству более серьезный импульс. Речь идет прежде всего о переходе от простой торговли к совместным проектам в области промышленной кооперации, переработки и производства пищевой продукции из белорусского сырья.
Министр подчеркнул, что особый упор сделан на работу с регионами. "В пристоличном регионе Вьетнама мы встретились с губернатором, представителями руководства уездов и проговорили целый ряд вопросов, касающихся уже конкретных реализаций проектов именно промышленной кооперации. Здесь успешно действует наше сборочное производство техники МАЗ. Мы как раз ознакомились с текущим состоянием дел. В планах добавить к строительной пожарную технику, технику в области медицины. Кроме того, договорились посмотреть на другие направления машиностроительного комплекса Беларуси. Нашими вьетнамскими партнерами в этом регионе высказана заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции. Мы договорились заложить завод по переработке нашего сырья и производству сыров, масла, сырков и других видов молочной продукции", - уточнил Максим Рыженков.
Глава МИД добавил, что Юго-Восточная Азия в целом остается для Беларуси очень интересным регионом с большим населением и стремительно набирающими вес странами, которые ежегодно прибавляют в человеческих, промышленных и научно-технических ресурсах. Беларусь стремится здесь наращивать свое промышленно-экономическое присутствие, включая взаимодействие с такой мощной страной, как Индонезия.-0-
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