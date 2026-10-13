От сыров до карамели на палочке. Какие импортные продукты замещают отечественные производители

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие импортные продукты питания успешно замещаются белорусскими производителями, рассказала на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.





По ее словам, среди таких продовольственных товаров - твердые, полутвердые и сверхтвердые сыры, новые группы кондитерских изделий, фруктовых соков, мясных деликатесов, шампиньонов и замороженных овощей. Из непродовольственных товаров замещаются моющие и чистящие средства, косметическая продукция и др. Кроме того, в Беларуси начат выпуск карамели на палочке и коржей для производства тортов и пирожных. "Предприятия кондитерской отрасли постоянно выпускают новые группы товаров, в том числе инновационные, для удовлетворения покупательского спроса и импортозамещения", - отметила она.





Одной из задач на 2026 год является увеличение доли продажи товаров отечественного производства организациями торговли до 58%. Для достижения цели министерство совместно с заинтересованными структурами проводит комплекс мероприятий по продвижению белорусской продукции. Ежегодно формируется перечень импортозамещающих товаров, на 2026 год он включает 366 позиций: 25 продовольственных и 341 непродовольственную. Перечень разделен на две группы. Первая - товары, которые производятся в Беларуси, но в недостаточном объеме. По продовольственным товарам в нее входят 16 позиций. Вторая группа - товары, которые не производятся в стране. В ней 9 продовольственных позиций. "Анализ показывает, что белорусские производители целеустремленно работают над выпуском импортозамещающих товаров", - добавила представитель МАРТ.

С 10 сентября 2026 года вступил в силу временный норматив по наличию белорусской продукции в торговом ассортименте. МАРТ также ведет работу по присоединению субъектов хозяйствования к соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства. К соглашению уже присоединились более 1 тыс. субъектов хозяйствования. Подобный документ подписан с интернет-площадками. Практически еженедельно проводятся рабочие встречи и тематические семинары с производителями, торговыми сетями, облисполкомами, Мингорисполкомом, отраслевыми министерствами и концернами. Сохраняет популярность льготное кредитование народных товаров. "В МАРТ поступило значительное количество обращений о расширении перечня кредитуемых товаров. Вопрос находится на рассмотрении правительства", - сказала Наталья Мельникова. С 10 сентября 2026 года вступил в силу временный норматив по наличию белорусской продукции в торговом ассортименте. МАРТ также ведет работу по присоединению субъектов хозяйствования к соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства. К соглашению уже присоединились более 1 тыс. субъектов хозяйствования. Подобный документ подписан с интернет-площадками. Практически еженедельно проводятся рабочие встречи и тематические семинары с производителями, торговыми сетями, облисполкомами, Мингорисполкомом, отраслевыми министерствами и концернами. Сохраняет популярность льготное кредитование народных товаров. "В МАРТ поступило значительное количество обращений о расширении перечня кредитуемых товаров. Вопрос находится на рассмотрении правительства", - сказала Наталья Мельникова.





На сайте МАРТ размещены рекомендации по приоритетной выкладке белорусской продукции на полках магазинов. "Очень важно, чтобы белорусские производители уделяли внимание не только выпуску продукции, но и ее продвижению", - подытожила Наталья Мельникова.-0-





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