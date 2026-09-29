От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью 

Губернатор подчеркнул, что промышленная кооперация между предприятиями Ульяновской области и Беларуси развивается динамично. "Мы взаимодействуем практически со всеми областями республики. Уже 69 ульяновских и белорусских предприятий имеют подписанные договора и поставки. Это авиапромышленность, автомобиле- и станкостроение", - рассказал Алексей Русских.

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об основных направлениях сотрудничества Ульяновской области и Беларуси и планах на будущее журналистам рассказал губернатор Ульяновской области России Алексей Русских, передает корреспондент БЕЛТА.Алексей Русских поблагодарил председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и отметил, что благодаря многолетней совместной работе и стремлению расширять сотрудничество удалось достичь ощутимых результатов. "Динамика нашего товарооборота бьет все рекорды. В 2025 году к 2024 году - плюс 15%, в первом полугодии 2026-го к первому полугодию 2025-го - плюс более чем 40%. Это результат нашего тесного взаимодействия. Ежегодно на заседаниях рабочей группы, мы подводим итоги и определяем планы на последующие годы", - поделился он.Он отметил, что в планах - наладить совместное производство "союзных станков". "Эту идею я сегодня озвучил на встрече с Президентом Беларуси, и он ее поддержал. Создадим рабочую группу. Уверен, что компетенции белорусских производителей и ульяновских станкостроителей дополнят друг друга. Мы создадим качественный станок, который сможет конкурировать и на внешних рынках", - отметил губернатор.Также стороны планируют развивать сотрудничество в железнодорожной отрасли. "Ульяновская область готова предложить обслуживание, ремонт и производство путевых машин, необходимых для Белорусской железной дороги. Считаю это точкой роста, которую нужно развивать", - поделился Алексей Русских.Губернатор отметил, что значительный товарооборот есть и в сфере продовольствия, развивается сотрудничество в здравоохранении, в частности в лечении онкологических заболеваний."Кроме того, расширяются туристические потоки из Ульяновской области в Беларусь. Рассчитываем, что и белорусские граждане будут активнее посещать наш регион, - сказал он. - Спортивные делегации из Беларуси участвуют в соревнованиях в Ульяновской области, а наши спортсмены с удовольствием приезжают к вам".-0-