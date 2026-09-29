От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью 

Губернатор подчеркнул, что промышленная кооперация между предприятиями Ульяновской области и Беларуси развивается динамично. "Мы взаимодействуем практически со всеми областями республики. Уже 69 ульяновских и белорусских предприятий имеют подписанные договора и поставки. Это авиапромышленность, автомобиле- и станкостроение", - рассказал Алексей Русских.
Он отметил, что в планах - наладить совместное производство "союзных станков". "Эту идею я сегодня озвучил на встрече с Президентом Беларуси, и он ее поддержал. Создадим рабочую группу. Уверен, что компетенции белорусских производителей и ульяновских станкостроителей дополнят друг друга. Мы создадим качественный станок, который сможет конкурировать и на внешних рынках", - отметил губернатор.
Губернатор отметил, что значительный товарооборот есть и в сфере продовольствия, развивается сотрудничество в здравоохранении, в частности в лечении онкологических заболеваний.
"Кроме того, расширяются туристические потоки из Ульяновской области в Беларусь. Рассчитываем, что и белорусские граждане будут активнее посещать наш регион, - сказал он. - Спортивные делегации из Беларуси участвуют в соревнованиях в Ульяновской области, а наши спортсмены с удовольствием приезжают к вам".-0-
Фото Виталия Пивоварчика