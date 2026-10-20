От сахара до экзотических фруктов: Беларусь и Куба обсудили новые поставки продовольствия





Визит стал важным шагом в развитии торгово-экономических отношений между странами и продолжением диалога, начатого на международных выставках. Кубинскую сторону на переговорах возглавил посол Кубы в Беларуси Сантьяго Перес Бенитес, "Белгоспищепром" - заместитель председателя Игорь Груцо, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Анастасия Скоробогатова и заместитель начальника управления по производству продуктов питания Ксения Гершончик.





Стороны обсудили широкий спектр возможных вариантов сотрудничества. Ключевыми темами стали поставки белорусской пищевой продукции на рынок Кубы. Особый интерес гости проявили к белорусскому сахару, спиртным напиткам и кондитерским изделиям, которые могут стать надежным дополнением к продовольственной безопасности карибского острова.





Кроме того, обсуждались поставки в Беларусь пюре и сока манго, гуава, папайи и других экзотических фруктов для кондитерской, консервной и алкогольной отраслей нашей страны. Также стороны затронули вопросы минимизации затрат на транспортировку и создания оптимальных маршрутов для взаимных поставок через морские порты.





По итогам встречи было решено проработать технические детали предложенных инициатив. В ближайшее время обе стороны передадут образцы своего сырья для проведения лабораторных анализов и дегустаций. При условии положительной оценки качества и экономической целесообразности переговоры перейдут в стадию подготовки конкретных коммерческих контрактов.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба планируют расширять продовольственное партнерство. Это обсуждалось на встрече делегации Республики Куба с руководством белорусского государственного концерна "Белгоспищепром", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.