От промышленности до цифровизации. Какие темы рассмотрят на заседании Совета глав правительств стран ШОС 

По его словам, в числе основополагающих документов - план мероприятий по программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества, которая была ранее принята до 2030 года. "На уровень глав правительств будет вынесен документ по достаточно широкому спектру вопросов - промышленность, сельское хозяйство, транспорт, банковская и финансовая сфера, взаимодействие на международных площадках. Там прописываются конкретные вещи, определяется, на что будут нацелены органы, которые действуют в рамках ШОС, для реализации потенциала по максимально свободному передвижению товаров, услуг и инвестиций", - сказал Павел Утюпин.



Второй документ касается цифровизации процессов мультимодальных наземных перевозок. "Стыкуя наработки каждой страны, активно внедряя "цифру", мы тем самым способствуем, чтобы наши товары максимально быстро и с минимальными издержками для субъектов хозяйствования доставлялись до потребителей огромного рынка стран ШОС", - отметил замминистра.



Еще один аспект - создание базы данных инвестиционных проектов в области промышленности. "Есть предварительные договоренности, что такая база будет создана, это решение будет принято. Соответственно, мы будем участвовать в этом процессе путем представления того перечня проектов, который есть у нас в стране. Это облегчит поиск партнеров для совместной реализации проектов", - обозначил Павел Утюпин.



"Шанхайская организация сотрудничества - это огромный рынок, на котором мы до конца еще себя не реализовали. Да, у нас есть сегодня результаты, порядка трех четвертей нашего экспорта поставляется именно в страны - участницы ШОС. Но самое главное - каждый год поддерживать достаточно хорошую динамику по взаимным поставкам с этими странами", - заключил замминистра.-0-





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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин рассказал журналистам о повестке заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое пройдет сегодня в Таджикистане с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.