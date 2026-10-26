От промышленности до IT. Представители бизнеса Беларуси и Монголии определили направления сотрудничества

Как отметил министр промышленности Беларуси, сопредседатель Белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, Беларусь и Монголия - взаимодополняемые экономики в легкой, тяжелой, нефтехимической промышленности. Беларусь готова предложить широкий спектр техники и технологий для многих отраслей и заинтересована не только в поставках готовой продукции, но и в долгосрочном взаимодействии, обучении специалистов.

Михаил Мятликов обратил внимание, что проводимые совместные деловые мероприятия говорят о долгосрочном взаимном интересе. Он находит свое отражение в конкретных цифрах внешней торговли. За первые шесть месяцев товарооборот между странами увеличился на 12%, в том числе белорусский экспорт в Монголию - на 22% к аналогичному периоду прошлого года. Дальнейшей успешной работе будет способствовать подписанное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией, которое открывает новые возможности. Большой ресурс стороны видят и в участии в международных выставках на территориях двух государств. Центральными событиями в Беларуси являются "ИННОПРОМ. Беларусь" и "Белагро".

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цагаанхуугийн Идэрбат подчеркнул, что дружеские отношения и сотрудничество между странами на протяжении многих лет развиваются стабильно и последовательно. "Мы планируем расширять сотрудничество не только в рамках торговли, но и в сферах технологий, инвестиций, выходить на рынки третьих стран", - сказал он.



Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Лхагважав Баатаржав поблагодарил собравшихся за интерес к Монголии и готовность развивать сотрудничество. "Для реального роста торговли нужны надежные партнеры, конкурентоспособные товары, развитие логистики", - сказал он.



В качестве наиболее перспективных направлений названы сельское хозяйство (Монголии необходима сельхозтехника и запчасти), молочная и пищевая промышленность, сфера переработки шерсти, лесное хозяйство, деревообработка, производство мебели и стройматериалов, энергетика.



Мероприятие приурочено к официальному визиту Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь - первого в истории двусторонних отношений. -0- Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цагаанхуугийн Идэрбат подчеркнул, что дружеские отношения и сотрудничество между странами на протяжении многих лет развиваются стабильно и последовательно. "Мы планируем расширять сотрудничество не только в рамках торговли, но и в сферах технологий, инвестиций, выходить на рынки третьих стран", - сказал он.Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Лхагважав Баатаржав поблагодарил собравшихся за интерес к Монголии и готовность развивать сотрудничество. "Для реального роста торговли нужны надежные партнеры, конкурентоспособные товары, развитие логистики", - сказал он.В качестве наиболее перспективных направлений названы сельское хозяйство (Монголии необходима сельхозтехника и запчасти), молочная и пищевая промышленность, сфера переработки шерсти, лесное хозяйство, деревообработка, производство мебели и стройматериалов, энергетика.Мероприятие приурочено к официальному визиту Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь - первого в истории двусторонних отношений. -0-





Фото Максима Гучека