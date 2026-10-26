От промкооперации до развития туризма: Головченко проведет переговоры о совместных проектах в Башкортостане

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Уфу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.



"Сегодня о совместных проектах будут говорить в Башкортостане. В Центре управления республикой пройдут переговоры тет-а-тет председателя правления Нацбанка с главой республики Радием Хабировым, состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству", - рассказали в пресс-службе.



Также запланировано посещение ряда промышленных площадок.-0-