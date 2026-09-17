От производства техники до детского питания. Кочанова о перспективах белорусско-алжирских интеграций

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном обозначила конкретные кооперационные проекты для взаимовыгодного сотрудничества. Подробности переговоров сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики."В реализации проектов по сборочному производству техники мы предлагаем двигаться поэтапно, но быстро: от поставки пробной партии для оценки качества и организации сервисного обслуживания с подготовкой специалистов - до создания совместных сборочных производств. Нам крайне важно выработать такие договоренности, которые будут рентабельными и выгодными для обеих сторон", - сказала Наталья Кочанова.Также в ходе переговоров были озвучены готовые кооперационные инициативы. В их числе - организация совместных производств энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, пассажирской техники МАЗ, запуск проектов по строительству зерносушильных комплексов. Подтверждена заинтересованность в реализации проекта по выпуску минеральных удобрений с использованием белорусского сырья с участием Беларуси, Алжира и Омана.В сфере АПК и фармацевтики белорусская сторона предложила выстраивать работу комплексно: от прямых поставок детского питания компании "Беллакт" до его последующей фасовки и создания совместного производства на территории Алжира. По линии "Белфармпром" предложена взаимная локализация и сертификация медицинских препаратов.Наталья Кочанова добавила, что фундаментом для экономики остаются общие ценности - защита суверенитета, независимости и права на собственный путь развития. Подтверждением искренней дружбы стало и гуманитарное сотрудничество: этим летом по приглашению Александра Лукашенко Беларусь уже приняла на оздоровление в детском центре "Зубренок" группу алжирских детей.Программу официального визита дополнило и посещение главного духовного и архитектурного символа страны - Великой мечети Алжира (Джамаа эль-Джазаир). Эту третью по величине мечеть в мире и крупнейшее архитектурное сооружение Африки называют проектом тысячелетия."Алжир - страна с великой историей и славными традициями, во многом созвучная Беларуси. Нас объединяет главное - святое отношение к своей независимости, бережное сохранение духовных истоков и культурных ценностей. Когда есть такое глубинное взаимное уважение, межгосударственный диалог выстраивается искренне и по всем направлениям", - акцентировала Наталья Кочанова, отметив, что знакомство с ключевыми символами Алжира стало важной частью программы визита, подтверждающей стремительное укрепление гуманитарных связей и народной дипломатии между двумя государствами.-0-