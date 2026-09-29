От профориентации к индустрии впечатлений. Как в Беларуси изменился промышленный туризм

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Расширяется интерактивная составляющая. "Мы научились "упаковывать" производство в туристический продукт, который становится достойным элементом маршрутов путешествий. Национальное агентство по туризму, которое с января текущего года является регулятором отрасли, видит системные вопросы, которые постепенно решаются. Один из них - подготовка кадров. При запуске проектов промышленного туризма обязанности по проведению экскурсий, как правило, возлагаются на штатных сотрудников как дополнительная нагрузка. Их нужно обучить основам гостеприимства, чтобы направление деятельности в перспективе стало самостоятельным подразделением со своей кухней. К этому движемся", - добавила замдиректора. В пример она привела МТЗ, где создан центр по развитию промышленного туризма.
Также активно вовлекаются в сферу и другие объекты. Агроусадьбы стали демонстрировать традиции сыроварения, хлебопечения, организуются экскурсии на винокурни и другие локальные производства с уникальными технологиями.
Анастасия Семашко отметила, что Россия является главным рынком для экспорта туристических услуг для Беларуси. Жители северо-западных регионов, включая Ленинградскую область и Санкт-Петербург, стабильно входят в число самых активных путешественников, выбирающих белорусское направление. Туротрасль, предприятия учитывают запросы туристов из России. Так, на МТЗ появились экскурсии для мини-групп - такой формат востребован для семейного отдыха.
"Заседание круглого стола позволит найти новые точки роста", - подчеркнула Анастасия Семашко.
Организаторами мероприятия выступили комитет по вешним связям Ленинградской области и Национальное агентство по туризму. Участники обсудили успешные кейсы Ленинградской области и Беларуси, продвижение через экскурсии бренда компаний, возможности межрегиональной кооперации, модели эффективного взаимодействия бизнеса, власти и туроператоров.-0-