От профориентации к индустрии впечатлений. Как в Беларуси изменился промышленный туризм

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси за последние годы изменился промышленный туризм, рассказала заместитель директора по основной деятельности - начальник управления маркетинга и внешних связей Национального агентства по туризму Анастасия Семашко в Минске на заседании круглого стола "Промышленный туризм как инструмент международного сотрудничества: опыт и практики Ленинградской области и Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.С каждым годом появляется все больше проектов и инициатив в сфере промышленного туризма, интересных широкой аудитории. "Промышленный туризм сегодня в тренде. Это одно из наиболее динамично развивающихся направлений как в Беларуси, так и в России, - отметила Анастасия Семашко. - В Беларуси более 130 предприятий разной формы собственности - от малого бизнеса до промышленных гигантов - уже принимают туристов на своих производствах. Отрасль переходит от просто экскурсий по заводу, с чего начинали, с акцентом на профориентацию к индустрии впечатлений".Расширяется интерактивная составляющая. "Мы научились "упаковывать" производство в туристический продукт, который становится достойным элементом маршрутов путешествий. Национальное агентство по туризму, которое с января текущего года является регулятором отрасли, видит системные вопросы, которые постепенно решаются. Один из них - подготовка кадров. При запуске проектов промышленного туризма обязанности по проведению экскурсий, как правило, возлагаются на штатных сотрудников как дополнительная нагрузка. Их нужно обучить основам гостеприимства, чтобы направление деятельности в перспективе стало самостоятельным подразделением со своей кухней. К этому движемся", - добавила замдиректора. В пример она привела МТЗ, где создан центр по развитию промышленного туризма.Также активно вовлекаются в сферу и другие объекты. Агроусадьбы стали демонстрировать традиции сыроварения, хлебопечения, организуются экскурсии на винокурни и другие локальные производства с уникальными технологиями.Анастасия Семашко отметила, что Россия является главным рынком для экспорта туристических услуг для Беларуси. Жители северо-западных регионов, включая Ленинградскую область и Санкт-Петербург, стабильно входят в число самых активных путешественников, выбирающих белорусское направление. Туротрасль, предприятия учитывают запросы туристов из России. Так, на МТЗ появились экскурсии для мини-групп - такой формат востребован для семейного отдыха."Заседание круглого стола позволит найти новые точки роста", - подчеркнула Анастасия Семашко.Организаторами мероприятия выступили комитет по вешним связям Ленинградской области и Национальное агентство по туризму. Участники обсудили успешные кейсы Ленинградской области и Беларуси, продвижение через экскурсии бренда компаний, возможности межрегиональной кооперации, модели эффективного взаимодействия бизнеса, власти и туроператоров.-0-