От поставок к совместным проектам: как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве, рассказала советник министра сельского хозяйства России Мария Журавлева на 3-м Международном форуме сельского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.



Как отметила Мария Журавлева, Россия и Беларусь уже имеют значительный опыт взаимных поставок. "Следующим этапом должно стать использование накопленного потенциала для развития долгосрочной технологической и производственной кооперации. По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Беларусью составил $62 млрд. Это значительный вклад в экономику обеих стран. В 2025 году из России в Беларусь было поставлено 662 млн голов, а за первое полугодие 2026 года объем поставок составил 395 млн голов. Из Беларуси в Россию поставили около 42,4 млн голов", - сказала она.



В 2025 году поставки мяса и субпродуктов из России в Беларусь составили почти 163 млн т. За семь месяцев 2026 года объем поставок свинины, говядины и мяса птицы в Беларусь увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Поставки другой продукции животноводства, включая молоко, кисломолочные продукты, яйца и субпродукты из России в Беларусь в 2025 году составили 49,5 млн т. Из Беларуси в Россию было поставлено продукции животноводства на 1,1 млрд т, что соответствует почти $4 млрд в денежном выражении. За семь месяцев 2026 года рост поставок составил 9,2%.



Мария Журавлева также рассказала о развитии племенного животноводства и цифровизации отрасли. В России работает Федеральная государственная информационная система, которая учитывает работу в области племенного животноводства. "В систему поступают генотипические и фенотипические данные, а также результаты лабораторных исследований. Единая база позволяет анализировать информацию и формировать индексы, которые нужны государству для составления рейтингов, а также поставщикам, планирующим приобрести животных или использовать их генетический потенциал на своих предприятиях", - пояснила советник министра. Для Союзного государства предусмотрен доступ к рынку племенных ресурсов.



Россия и Беларусь имеют опыт взаимодействия в сфере племенного птицеводства. В 2026 году российский селекционно-генетический центр "Смена" реализовал поставки родительских форм российского мясного кросса для ОАО "Агрокомбинат "Скидельский". Поставки организованы поэтапно, в настоящее время они составляют порядка 130 тыс. голов. "Для нас важно, что проект включает не только поставку поголовья, но и совместную работу, обмен компетенциями и сопровождение на всех этапах. Рассчитываем, что партнерство в сфере племенного дела будет расширяться и принесет практические результаты", - сказала советник министра.



В России по линии Минсельхоза реализуется "Большой животноводческий проект". В нем участвуют более 60 организаций, включая аграрные вузы, научные центры, представителей бизнеса и производственные предприятия. Там изучаются развитие генетики, совершенствование селекции, повышение эффективности воспроизводства, мониторинг здоровья животных, кормление и условия содержания. "Для российско-белорусского сотрудничества это направление представляет значительный интерес. Мы видим возможности для совместной работы научных организаций, аграрных университетов, племенных предприятий и технологических компаний", - отметила Мария Журавлева.



Также Россия и Беларусь сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза. Научно-технологическое взаимодействие ведется системно и на протяжении длительного времени. Участвуют профильные министерства, научные организации, отраслевые объединения и эксперты стран союза. Проводятся координационные совещания, на которых обсуждаются вопросы селекции, генетики и племенного учета.



Мария Журавлева подчеркнула, что Россия и Беларусь располагают развитой производственной и научной базой, серьезными компетенциями и большим опытом взаимодействия. "Нам необходимо переходить от взаимных поставок к совместным инвестициям, от отдельных проектов - к совместной работе, от обмена технологиями - к их созданию. Уверена, что такая модель сотрудничества позволит укрепить продовольственную безопасность Союзного государства, повысить технологическую независимость, поддержать производителей двух стран и создать новые точки роста", - сказала она.



Международный форум сельского хозяйства - крупное профессиональное событие агропромышленного комплекса Беларуси. Он объединяет руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Беларуси, России и стран СНГ для обсуждения практических решений, современных технологий и опыта предприятий, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. В программе - пять профессиональных направлений: КРС (ветеринария и зоотехния); свиноводство; птицеводство; агрономия, а также выступления представителей отраслевых организаций, научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий и технологических компаний.-0-