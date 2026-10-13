От переработки какао-бобов до гранулирования шрота. Какие проекты реализует "Белгоспищепром"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" реализует крупные инвестиционные проекты по развитию производств. На этом акцентировал внимание в эфире телеканала "Первый информационный" председатель концерна Олег Жидков, сообщает БЕЛТА.

План модернизации ежегодно отрабатывается по каждой отрасли. Так, в течение ближайших двух лет на одном из предприятий кондитерской промышленности построят новую площадку по переработке какао-бобов. Она нужна, чтобы полностью уйти от зависимости в приобретении таких товаров, как какао тертое, какао-масло, какао-порошок, и тем самым удешевить себестоимость производства готовых изделий. План модернизации ежегодно отрабатывается по каждой отрасли. Так, в течение ближайших двух лет на одном из предприятий кондитерской промышленности построят новую площадку по переработке какао-бобов. Она нужна, чтобы полностью уйти от зависимости в приобретении таких товаров, как какао тертое, какао-масло, какао-порошок, и тем самым удешевить себестоимость производства готовых изделий.





"Проект требует определенных решений, позволяющих вписать в действующее производство. Но тем не менее степень готовности достаточно высокая. На данном этапе происходит процесс приобретения недостающего оборудования", - отметил Олег Жидков.

Также реализуются проекты в кондитерской и алкогольной отраслях, чтобы решить вопросы с образованием многотоннажных отходов, на их основе получить дополнительный пищевой продукт, который будет пригоден для кормления животных, использования в комбикормовой промышленности. Еще один важный проект касается гранулирования рапсового шрота.





На предприятиях проводится модернизация для увеличения объемов переработки сахарной свеклы в сутки. "Процесс достаточно растянутый во времени, дорогостоящий, поскольку завязан на изготовлении и поставке нестандартного технологического оборудования", - добавил Олег Жидков.





Кроме того, он рассказал, как кондитерская отрасль готовится к Новому году и что происходит с ценами на какао-бобы. По словам руководителя "Белгоспищепрома", в этом году предприятия запланировали произвести около 2,5 млн штук новогодних подарков весом от 300 г до 3 кг. Но цифра может измениться. При формировании ассортимента учитываются запросы и предпочтения покупателей.





Отвечая на вопрос, как отражаются на рынке прогнозы о нехватке в мире какао-бобов, Олег Жидков не исключил спекуляции на такой информации, чтобы подогреть интерес к большему приобретению продукции. "Мы видим, что цены на какао-бобы стабилизировались. Они находятся в пределах 5-5,5 тыс. евро за тонну против 12 тыс., которая была. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть на планы производства и формирование справедливой цены", - прокомментировал Олег Жидков.





Пул поставщиков какао-бобов сложился, но вместе с этим появляются новые партнеры, которые предлагают сырье из других регионов, сообщил он. Запасы сырья позволяют с лихвой отработать до конца года. "Фактически контрактация по поставке новых партий осуществляется не в моменте, а с прицелом на будущее. Как правило, на 4-5 месяцев вперед уже просчитываем свои объемы", - отметил Олег Жидков.-0-



