От оливок до грильяжа: какие новые виды товаров покупали через биржу в сентябре

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые сделки по покупке десяти новых видов сырья и ингредиентов были заключены в сентябре 2026 года на торгах пищевым сырьем, бакалеей и плодоовощной продукцией, организованных Белорусской универсальной товарной биржей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



В частности, к уже представленному на биржевой площадке ассортименту добавились такие позиции, как горький шоколад, грильяж, гороховый белок, пищевой мак, семена чиа, оливки, цветная жировая глазурь, консервированные грибы, соль глюкозоамина и сухой яичный желток. Через биржу данную продукцию впервые приобрели предприятия кондитерской, хлебобулочной, мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслей.



"Всего в сентябре текущего года во время биржевых торговых сессий по продаже пищевого сырья, бакалеи и плодоовощной продукции на внутреннем рынке реализовано свыше 180 товарных позиций на общую сумму 23 млн рублей. Наибольшие объемы продаж пришлись на комплексные пищевые добавки, рафинированное подсолнечное масло, заменитель молочного жира, закваску глубокой заморозки, пальмовый олеин и кондитерскую глазурь. Совокупный удельный вес этих видов продукции в структуре биржевых сделок составил 48% в стоимостном выражении. Основанием для организации и проведения торгов новыми товарами послужили заявки на покупку, размещенные в торговой системе биржи белорусскими предприятиями агропромышленного комплекса. Причем, как правило, после заключения пилотной сделки по той или иной товарной позиции в дальнейшем ее закупки через биржу становятся регулярными. Это одна из главных причин динамичного развития данного сегмента биржевого товарного рынка", - рассказали в пресс-службе БУТБ.



По итогам девяти месяцев 2026 года товарооборот направления "Пищевое сырье, бакалея и плодоовощная продукция" на БУТБ вырос в 1,7 раза до 130,4 млн рублей. В качестве покупателей сделки заключали 113 организаций, а в качестве продавцов - 195. Для сравнения в январе - сентябре 2025 года эти показатели составляли 73 и 104 соответственно.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-