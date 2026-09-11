От ОАЭ до Китая: на V Международном форуме экономического сотрудничества подписан крупный пакет соглашений

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан на V Международном форуме экономического сотрудничества в Минске 11 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.Так, подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палатой Фуджейры (ОАЭ). Подписи под документом поставили генеральный директор унитарного предприятия Сергей Набешко и генеральный директор ТПП Фуджейры Султан Джамиа Аль-Хандаси.Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между ООО "Минский городской технопарк" и Фондом развития инновационного предпринимательства России (ФРИП). Подписи под документом поставили директор технопарка Владимир Давидович и генеральный директор ФРИП Александр Окунев.Также подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Минский городской технопарк" и ООО "Киришская сервисная компания" России (Индустриальный парк "Левобережный"). Подписи под документом подставили Владимир Давидович и генеральный директор российской компании Сергей Азизов.Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Минский городской технопарк" и ООО "Невская Финансово-Строительная Корпорация" России (Индустриальный парк "IP Разметелево"). Подписи поставили директор технопарка Владимир Давидович и исполнительный директор российского ООО Олег Абрамов.Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией технопарков и субъектов инновационной деятельности и китайской компанией "ЗКИХ ЭймедТекнолоджи". Подписи под документом поставили председатель Ассоциации Ярослав Гребенщиков и директор по зарубежному сотрудничеству китайской компании Генри Хе Дауэй.Также подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией технопарков и субъектов инновационной деятельности и ООО "Киришская сервисная компания" (Индустриальный парк "Левобережный"). Подписи под документом поставили председатель Ассоциации Ярослав Гребенщиков и генеральный директор российской компании Сергей Азизов.Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией технопарков и субъектов инновационной деятельности и ООО "Невская Финансово-Строительная Корпорация" (Индустриальный парк "IP Разметелево"). Подписи поставили председатель Ассоциации Ярослав Гребенщиков и исполнительный директор российского ООО Олег Абрамов.V Международный форум экономического сотрудничества в Минске проводится в преддверии Дня города. Участие в нем принимает более 200 человек из 15 стран.-0-