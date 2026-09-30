От молочки и мяса до ветпрепаратов. Какую продукцию Беларусь готова поставлять в Якутию 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую продукцию Беларусь готова поставлять в Якутию, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Дорофейчик во время рабочей встречи с исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Анной Стручковой. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в агропромышленной сфере и наметили точки роста по всем направлениям отрасли. Как отметили в пресс-службе, за семь месяцев 2026 года двусторонний товарооборот увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь стоит задача наращивать объем, наполнять сотрудничество новым содержанием.



Перечень белорусских предложений обозначил Игорь Дорофейчик: "Мы готовы предложить якутскому потребителю не только привычные молочные и мясные продукты, но и то, что составляет технологическую основу отрасли: корма, ветеринарные препараты, вакцины, семена".



Анна Стручкова сформулировала запрос на глубокую технологическую интеграцию: "Нам интересен экспорт техники и технологическое партнерство: совместная адаптация белорусских тракторов к экстремальным климатическим условиям Якутии, создание молочной товарной фермы под ключ и закладка семенных участков сортов белорусской селекции ультрараннего созревания".



Стороны также прорабатывают вопросы академического обмена со студентами аграрных вузов Беларуси, сотрудничества в науке. Звучали предложения об открытии торговых домов обеих стран для презентации всего ассортимента. "Якутия подтвердила готовность к двусторонней поддержке всех инициатив - от бизнес-уровня до государственного управления. Как было отмечено на встрече, для многих совместных проектов есть все необходимое, осталось их реализовать", - добавили в Минсельхозпроде.-0-