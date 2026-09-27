От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026





"Белорусские производители используют потенциал выставки и активно изучают возможности рынка, предлагают оригинальную продукцию собственного производства и формируют партнерский портфель на предстоящий период в рамках встреч и переговоров с иностранными представителями, - отметили в "Белинтерэкспо". - Продукция отечественных производителей пользуется особым спросом в регионе, подтверждая высокий уровень качества с учетом требований рынка Ближнего Востока".





Для гостей и посетителей Saudi Food Show 2026 "Белгоспищепром" презентует широкий ассортимент продукции, в том числе печенье, шоколад, конфеты, подарочные наборы кондитерских изделий, изделия ручной работы из натурального сырья СОАО "Коммунарка", СП ОАО "Спартак". Также с учетом популярности картофельных чипсов среди местного населения концерн представляет картофельные чипсы и снеки, изготовленные из белорусского картофеля.

На выставке представлена линейка рапсового масла - продукта, сочетающего высокие стандарты качества, природную пользу и современные технологии производства. На выставке представлена линейка рапсового масла - продукта, сочетающего высокие стандарты качества, природную пользу и современные технологии производства.





Крупнейший производитель молочной продукции Беларуси - ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" на выставке предлагает широкую линейку сыров, молочные конфеты из сухого молока, масло, ультрапастеризованное молоко и образцы сухих молочных продуктов.

Детские молочные смеси, масло, специализированные сухие напитки для дополнительного питания учащихся, людей среднего и пожилого возраста презентует один из лидеров на территории СНГ по производству детского питания и молочных продуктов - Волковысское ОАО "Беллакт". Детские молочные смеси, масло, специализированные сухие напитки для дополнительного питания учащихся, людей среднего и пожилого возраста презентует один из лидеров на территории СНГ по производству детского питания и молочных продуктов - Волковысское ОАО "Беллакт".





ОАО "Рогачевский МКК" экспонирует широкую линейку молочных консервов, цельномолочную продукцию, сыры, масло, сухие молочные продукты (сухой молочный коктейль, конфеты из сухого молока, сухое молоко, сухие кофейные напитки), сухую смесь для молочного мороженого.





Предприятие по производству широкого ассортимента молочных продуктов, известное под брендом MiLida - ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" презентует молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, сливки сухие, масло сладкосливочное, сыры в ассортименте.





На выставке Saudi Food Show 2026 также представлено одно из ведущих предприятий молочной отрасли Беларуси - ОАО "Молочный Мир". ООО "Праймилк" предлагает познакомиться с такой продукцией, как мягкие сыры с массовой долей жира в сухом веществе 10% и 40%, сыворотка молочная сухая деминерализованная, сывороточно-жировые концентраты.

ООО "Агропродукт" презентует сырое рапсовое масло, рафинированное дезодорированное рапсовое масло и рапсовый лецитин. Представленная на выставке и продукция ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" включает элитные сыры, сливочное масло и широкую линейку сухих продуктов: деминерализованную сыворотку, молоко сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. ООО "Агропродукт" презентует сырое рапсовое масло, рафинированное дезодорированное рапсовое масло и рапсовый лецитин. Представленная на выставке и продукция ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" включает элитные сыры, сливочное масло и широкую линейку сухих продуктов: деминерализованную сыворотку, молоко сухое цельное и сухое обезжиренное молоко.





На выставке запланированы презентации перспективных стартапов и новаторов в сфере общепита, в том числе семинары и переговорные площадки с участием представителей белорусской стороны.





Saudi Food Show - крупнейшая после Gulfood выставка продуктов питания и напитков на Ближнем Востоке, объединяющая на одной площадке более тысячи компаний продовольственной отрасли из 90 стран, в том числе Австралии, Индии, США, Великобритании, Колумбии, России, Китая, Италии, Мьянмы, ЮАР, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Греции и Египта. Проведение Saudi Food Show - один из приоритетов развития региона для расширения перспектив работы иностранных компаний и популяризации достижений пищевой промышленности на международной арене.-0-





Фото "Белинтерэкспо"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей представлена на международной выставке продуктов питания и напитков Saudi Food Show 2026, которая проходит с 27 по 29 сентября в Саудовской Аравии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.