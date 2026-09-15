От медицины до АПК. Каковы перспективы развития в Беларуси искусственного интеллекта

Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда там, где это действительно необходимо и уместно. В Беларуси такие технологии применимы, во-первых, в медицине, за счет создания единой централизованной цифровой системы, помогая врачам ставить точные диагнозы на ранних стадиях.
Второе направление - законодательство и государственное управление. "Искусственный интеллект способен проанализировать гигантский массив нормативных актов, найти дублирующие или устаревшие нормы и существенно сократить бюрократическую нагрузку", - подчеркнул Александр Егоров.
Третья сфера - образование, подготовка квалифицированных кадров нового поколения, умеющих грамотно ставить задачи цифровым системам.
Также ИИ может шире использоваться в агросекторе - от системы точного земледелия на технике МТЗ до роботизированных животноводческих комплексов, где нейросети оптимизируют рацион и следят за здоровьем поголовья.
"Самое важное, что искусственный интеллект становится суперквалифицированным помощником, существенно увеличивая производительность действующего персонала, а не заменяя его, - отметил Александр Егоров. - Искусственный интеллект - не сказочная волшебная палочка, которая способна за день перевернуть мировую экономику. И тем более не мифический сверхразум, который завтра оставит всех нас без работы. Это сложнейшая прикладная математика с более чем 70-летней историей, превратившаяся в мощный усилитель человеческого труда".
Первый заместитель председателя правления Национального банка отметил, что не стоит бояться обращаться к искусственному интеллекту. Он действительно может упростить жизнь, просто применять его нужно с умом и пользой.-0-