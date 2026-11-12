От масштабных инвестпроектов до обучения на предприятиях: замминистра экономики о предварительных итогах 2026 года 

Все это позволяет говорить о том, что изменяется качество экономики и качество жизни населения. "В целом уже можно говорить об успешности 2026 года. Поставлены задачи на 2027 год по стране главой государства, а также для Могилевской области. Работаем над тем, чтобы все достичь", - резюмировала она.-0-





Фото Олега Фойницкого

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. О предварительных итогах 2026 года журналистам рассказал заместитель министра экономики Мария Мажинская по итогам заседания Могилевского облисполкома, посвященного вопросам социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года и выполнения программы социально-экономического развития региона на 2026-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.Она отметила, что в целом можно говорить о том, что итоги положительные."ВВП страны растет - уже достиг $108 млрд, инвестиции увеличились до $ 21 млрд", - сказала она.Однако ключевой показатель - это благосостояние населения. "На сегодняшний день заработная плата превысила $1 тыс. Это для нас серьезная планка. Но на этом мы не останавливаемся, двигаемся дальше, - подчеркнула замминистра. - Уровень малообеспеченности населения на рекордно низком показателе - 3,2%".В центре политики государства - человек. И, как подчеркнула Мария Мажинская, все здесь начинается с качественного образования. И реалии современного мира таковы, что оно должно быть практико-ориентированным. "Для этого упор делается на взаимодействии образования, науки и реального сектора экономики. На предприятиях открываются мастерские. На сегодняшний день их уже 28, еще планируем до конца года открыть 22, - рассказала она. - В том числе и в Могилевской области на предприятиях открываются такие мастерские, которые позволят кадрам быстро, оперативно войти в рабочее русло. Кроме того, для того, чтобы молодежь быстрее входила на рынок труда, мы пересмотрели требования к обучению, сократили сроки обучения по 640 профессиям. И также убрали необходимость получения образования для отдельных профессий рабочих".Стратегическим шагом к технологическому рывку станет подготовка специалистов на качественно новом уровне. Кузницей элитных кадров в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений станет Академия интеллектуальных технологий: с 1 сентября 27-го она примет первых студентов.Равные возможности для каждого - для этого в стране активно развивается инфраструктура для семей с детьми. "В 2026-м построены 4 новые школы, в том числе одна - в Могилеве, еще 5 реконструировано. Кроме этого, для того, чтобы мамы с детьми могли быстро адаптироваться к рынку труда, мы внедряем 1 тыс. групп для детских садов с гибкими режимами труда. То есть мама может совмещать и воспитание ребенка, и, конечно же, работу, реализуя свой потенциал. Все это будет способствовать и развитию конкретного региона, и в целом всей страны, - отметила она. - Это нам необходимо для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность в целом нашей экономики, выпуск высококачественной продукции, развивать новые высокотехнологичные отрасли".Реализуются в стране и инвестиционные проекты. "На сегодняшний день отобран пул из 35 проектов. Уже в этом году планируем завершить четыре проекта. В Могилевской области также реализуются крупнейшие проекты, которые, в принципе, и для всей страны. Это проект на "Могилевхимволокне", также проект на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов. Это даст новый толчок в развитии конкретных районов и в целом области", - рассказала она.