От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане действует свыше 240 предприятий с белорусским участием, в Беларуси - 78 с узбекским капиталом. Примеры успешного взаимодействия и перспективные проекты назвала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на пленарном заседании Узбекско-белорусского межпарламентского форума "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества", сообщает корреспондент БЕЛТА.По словам спикера, экономическое сотрудничество двух стран давно переросло рамки стандартного товарообмена. "В Узбекистане действует свыше 240 предприятий с белорусским участием, в Беларуси - 78 с узбекским капиталом. Как отметил наш Президент, производственная кооперация с Беларусью вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Мы предлагаем то, в чем сильны исторически: богатый промышленный опыт, инженерные компетенции и передовые технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции", - сказала она."Минский тракторный завод" и белорусский производитель карьерной техники успешно реализуют в Узбекистане кооперационные проекты. Есть совместные производства в тракторостроении и крупнотоннажном автомобилестроении.Один из успешных примеров сотрудничества в АПК - инвестпроект по производству и переработке мяса птицы, реализуемый компанией "Серволюкс" в Ташкентской области. "Он предусматривает создание передового птицеводческого комплекса полного цикла: от получения инкубационных яиц и производства кормов до переработки мяса и реализации готовой продукции. На полную мощность проект выйдет к 2028 году. А в шести районах Витебской области субъектами хозяйствования из Узбекистана реализуются проекты по разведению крупного рогатого скота мясного направления", - привела примеры Наталья Кочанова.Взаимовыгодные и перспективные проекты есть и в легкой промышленности. С 2018 года в Узбекистане функционирует совместное предприятие по производству обуви "Узшуз", в 2019-м - открыт первый магазин белорусского бренда "Марк Формэлль". Сейчас бизнес расширился до семи магазинов и четырех производственных площадок."Объединив узбекское хлопковое сырье, белорусский лен, синтетические нити и технологические компетенции наших стран, мы можем создать инновационную производственную цепочку: от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Такое сотрудничество позволит расширять ассортимент продукции, повышать ее качество и конкурентоспособность, внедрять современные технологии и осваивать новые рынки. Убеждена, что подписанный в рамках Форума контракт на поставку узбекской шерсти в Беларусь и ее переработка на камвольном комбинате в Минске обеспечат внутренние рынки наших стран совместно произведенными товарами", - отметила председатель Совета Республики.В фармацевтической промышленности Беларусь последовательно развивает производства полного технологического цикла. Перспективы сотрудничества стороны видят в организации взаимных поставок лекарственных препаратов в готовой форме. "Однако мы должны стремиться к созданию совместных производств лекарственных препаратов, углублению и наращиванию темпов локализации и трансфера технологий на производственные площадки двух стран", - считает спикер.Летом из Беларуси в Узбекистан проследовал первый сквозной грузовой поезд "Славянский караван". "Это знаковое событие стало практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне. По маршруту уже успешно отправлено 11 поездов. В их состав включены не только вагоны, но и платформы с контейнерами. Это позволяет перевозить небольшие партии товаров, делая сервис доступным для малого и среднего бизнеса", - рассказала Наталья Кочанова.На полях межпарламентского форума запланировано подписание ряда контрактов, соглашений и меморандумов, предполагающих дальнейшее укрепление взаимодействия по различным отраслям и сферам.-0-