От локализации до роботизации: как развивается производство станков в Союзном государстве

В II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" участвует более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности страны, представлен и частный бизнес. Российские участники представят широкий спектр индустриальных решений. Особое внимание будет уделено кооперации с Беларусью. В частности, презентуют первый белорусско-российский 3D-принтер. На выставке также экспонируются представители других стран. "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит с 30 сентября по 2 октября.-0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич