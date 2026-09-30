От локализации до роботизации: как развивается производство станков в Союзном государстве

В последние два года предприятие продолжило работу по увеличению доли отечественных комплектующих. "В универсальном консольно-фрезерном станке мы уже достигли 97-100% локализации комплектующих белорусского и российского производства", - отметил директор.
"СтанкоГомель" также выпускает обрабатывающие центры вертикальной и горизонтальной компоновки, в том числе трех- и пятиосевые. "После ухода ряда зарубежных производителей рынок открылся для отечественной продукции, но доля наших комплектующих в таких станках пока составляет около 60-70%. Здесь еще есть к чему стремиться", - добавил Андрей Железняков.
Беларусь и Россия реализуют программы роботизации промышленных предприятий. В связи с этим "СтанкоГомель" планирует сосредоточиться на производстве вертикальных обрабатывающих центров, адаптированных для работы в составе робототехнических комплексов. "Вертикальные модели позволяют обрабатывать небольшие детали, последовательно размещенные на рабочих столах. Планируется оснастить станки устройством автоматической смены столов-спутников и роботом, который будет считывать по штрихкоду паллету и загружать данные в производственную программу", - рассказал директор предприятия.
Также "СтанкоГомель" планирует разработать три типовые модели вертикальных обрабатывающих центров: со столом размером 900х500, 1300х600 и 1800х780 мм. Это позволит закрыть до 90% потребности машиностроительных предприятий в типах размеров обрабатывающих деталей.
В II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" участвует более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности страны, представлен и частный бизнес. Российские участники представят широкий спектр индустриальных решений. Особое внимание будет уделено кооперации с Беларусью. В частности, презентуют первый белорусско-российский 3D-принтер. На выставке также экспонируются представители других стран. "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит с 30 сентября по 2 октября.-0-
Фото Татьяны Матусевич