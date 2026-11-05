От инвестпроектов до подготовки кадров. Беларусь и Калужская область развивают партнерство в АПК





Стороны констатировали уверенный рост экономических связей: товарооборот между Беларусью и Калужской областью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33%.





На встрече речь шла о вопросах кооперации в сфере переработки, семеноводства и обмена передовым опытом. Особое внимание стороны уделили практическим шагам по расширению производственных мощностей. В том числе обсуждены перспективы строительства современного животноводческого комплекса на 1200 голов на территории Калужской области с привлечением белорусских компетенций.





"Беларусь обладает богатым опытом в строительстве животноводческих объектов. Белорусские перерабатывающие предприятия также находятся в стадии активной модернизации и ставят перед собой амбициозные задачи - расширяться с учетом меняющихся потребностей и тенденций на рынке. Сегодня растет запрос на инновационные продукты, экзотические вкусы. Мы готовы к открытому диалогу и широкому использованию нашего потенциала", - подчеркнул Игорь Дорофейчик.

В свою очередь Александр Ефремов акцентировал внимание на необходимости подготовки кадров и внедрения высоких технологий в аграрный сектор. По его словам, Калужская область также заинтересована в обучении своих агрономов работе с современными техническими средствами, в частности с агродронами и роботизированными системами. "В нашем регионе расположен крупнейший в европейской части России тепличный комплекс площадью более 100 га, который производит около 70 тыс. т продукции. Мы заинтересованы в обмене опытом и совместной работе", - резюмировал Александр Ефремов.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение сотрудничества Беларуси и Калужской области в агропромышленной сфере, кооперационных связях, реализацию совместных инвестиционных проектов обсудили на встрече заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Дорофейчик и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора - министром сельского хозяйства региона Александром Ефремовым. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.