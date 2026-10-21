От ИИ-технологий до освоения космоса: Беларусь и Мьянма определили направления научного сотрудничества 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направления научной кооперации между странами на 2027-2028 годы определили на первом заседании Совместной белорусско-мьянманской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.



В числе направлений - цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности. Также среди направлений - освоение космоса, разработка технологий малых спутников и применение спутниковых систем, материаловедение и инженерия, строительство, градостроительство и проектирование, сотрудничество в области национальной инфраструктуры качества. По этим направлениям достигнута договоренность о проведении совместного белорусско-мьянманского конкурса научно-технических проектов на 2027-2028 годы.



Стороны договорились о сотрудничестве между университетами двух стран, которое будет включать проведение совместных мероприятий в научно-технической сфере, обмен студентами, преподавателями и экспертами для проведения исследований и разработок, представляющих взаимный интерес, участие в научных мероприятиях и др. Кроме того, комиссия уделила внимание состоянию и перспективам развития науки, технологий и инноваций в Беларуси и Мьянме.



Второе заседание комиссии запланировано к проведению в 2028 году. С белорусской стороны комиссию возглавила заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова, с мьянманской - постоянный секретарь Министерства науки и технологий Республики Союз Мьянма Сай Кьяу Наинг Оо.



Как отметили в пресс-службе, основа взаимодействия Беларуси и Мьянмы в научно-технической сфере - соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и технологий, подписание которого прошло в ходе официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму в ноябре 2025 года.-0-