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От идеи до международного индустриального города: 15 лет межправсоглашению о "Великом камне"

Опубликовано:

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Экономика
18 сентября 2026, 07:18

От идеи до международного индустриального города: 15 лет межправсоглашению о "Великом камне"

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Беларусь и Китай 15 лет назад заложили основу для создания одного из самых масштабных совместных проектов - Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Правительства двух стран 18 сентября 2011 года, в развитие договоренностей Президента Беларуси Александра Лукашенко и на то время заместителя Председателя КНР Си Цзиньпина, подписали Соглашение о Китайско-Белорусском индустриальном парке. В документе были определены основные направления его развития, модель управления, ориентиры для формирования современной промышленной площадки. Более подробно об истории и сегодняшних реалиях рассказывает глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Татьяна Харлап.

"Великий камень" сегодня - это динамично развивающаяся международная инвестиционная и производственная площадка, объединяющая 177 компаний из 15 стран мира с объемом заявленных инвестиций в $1,6 млрд и планами по созданию более 16 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций в парк, включая инфраструктуру, производства, социально-бытовые объекты, превысил $1,2 млрд", - подчеркнула руководитель.
Отмечая эту памятную дату в истории индустриального парка и двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая в целом, Татьяна Харлап коснулась ключевых моментов становления беспрецедентно масштабного проекта, рассказала о достигнутом и о том, к чему стремятся. Кстати, за основу парка в Беларуси был взят прогрессивный опыт Китайско-Сингапурского индустриального парка в городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу. 
Глава администрации индустриального парка напомнила, что в 2011 году во время детального изучения различных вариантов размещения будущего парка была определена территория в 25 км от столицы, вблизи к национальному аэропорту и международной транспортной артерии М1/Е30.

"В 2012 году был принят указ главы государства №253 "О Китайско-Белорусском индустриальном парке", которым был установлен специальный правовой режим особой экономической зоны, были учреждены органы управления - администрация парка и китайско-белорусская компания по развитию парка. С учетом практического опыта освоения территории, реализации инвестиционных проектов и в целях внедрения лучших практик проводится регулярный мониторинг условий ведения бизнеса в парке, в результате которого на законодательном уровне совершенствуется специальный правовой режим парка", - рассказала она.

Затем в 2013 году был разработан градостроительный проект, утвержден генеральный план территории, что дало старт проектированию и строительству инфраструктуры и объектов парка.

"Знаковым событием стало посещение площадки будущего парка Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином 12 мая 2015 года. Лидеры двух государств ознакомились с планами строительства, засвидетельствовали регистрацию первых резидентов. Си Цзиньпин назвал "Великий камень" "жемчужиной" Экономического пояса Шелкового пути и образцовым проектом китайско-белорусского сотрудничества, что стало брендом для парка. С тех пор 12 мая принято считать символичным днем в корпоративном календаре индустриального парка", - подчеркнула Татьяна Харлап.
Она обратила внимание, что первые здания парка были построены в 2017 году - штаб-квартира органов управления парка, производственный корпус, логистический субпарк с гостиницей.

В 2018 году в парке была выпущена первая продукция - суперконденсаторы для электротранспорта (резидент ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие"). 

Руководитель поделилась: "Сейчас в парке уже 67 резидентов приступили к производству продукции, оказанию услуг и научно-исследовательской деятельности. География экспорта их продукции и услуг включает 15 стран мира. На предприятиях в парке работает более 4,3 тыс. человек. К 2030 году количество рабочих мест предполагается увеличить до 11 тыс.". 
Резиденты - их сегодня 177 компаний - представлены широким портфелем востребованных и перспективных отраслей, от машиностроения, медицины и электроники до производства новых материалов, биотехнологий, комплексной логистики и электронной коммерции. 
Как подчеркнула Татьяна Харлап, за годы развития изменилась и сама территория парка, освоение которой происходит поэтапно согласно генеральному плану. На первом этапе площадью 855 га создана транспортная, инженерная инфраструктура, сети и коммуникации, построено более 100 зданий и сооружений, включая производственные объекты, жилой дом, инновационный центр и универсальные производственные корпуса. В парке построены и функционируют электроподстанция, очистные сооружения и пожарное депо."Одновременно "Великий камень" стал площадкой не только для реализации инвестиционных проектов, но и для международных деловых коммуникаций, - обратила внимание Татьяна Харлап. - Здесь проходят форумы, конференции, деловые встречи, круглые столы с участием представителей бизнеса, инвесторов, регионов и экспертного сообщества. Наши брендовые мероприятия, которые организуем регулярно в парке для резидентов и партнеров, - GreatBusinessDay и "хакатоны". На территории парка проводились мероприятия в рамках инициативы "Пояс и путь", заседания Евразийского межправительственного совета, Форумов регионов Беларуси и России, выставок "БЕЛАГРО", китайских товаров и услуг, медицинского оборудования. За последние пять лет парк посетили более 2 тыс. делегаций".
Глава администрации подчеркнула, что новый этап развития связан с инфраструктурным и производственным освоением второй очереди территории площадью 877 га ("центральная часть"), а также с укреплением логистического потенциала. В парке реализуется масштабный проект по созданию контейнерного железнодорожного терминала GREATPORT. Его ввод в эксплуатацию в этом году позволит сформировать на территории "Великого камня" современный узел консолидации и перераспределения международных грузопотоков и расширить возможности транспортировки грузов между Китаем, Беларусью и другими странами. 

"Для резидентов парка это новые возможности для развития экспортных поставок и включения в международные логистические цепочки, а для Беларуси - дальнейшее укрепление транспортно-логистического потенциала", - уточнила руководитель.
Татьяна Харлап также отметила: "За 15 лет "Великий камень" прошел путь от идеи и красивого макета до действующего международного индустриального города, вносящего весомый вклад как в национальную экономику и развитие региона Минщины, так и практическое наполнение всепогодного всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая". 
Глава администрации парка уверена: "Впереди - воплощение накопленного потенциала в новые инвестиции, высокотехнологичные производства и укрепление международной промышленной кооперации".

Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-

Фото БЕЛТА и администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"
Теги
Беларусь индустриальный парк "Великий камень" Китай
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