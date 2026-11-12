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От Гродно до Камеруна: как ОАО "Молочный Мир" покоряет зарубежные рынки и чем удивляет покупателей

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
12 ноября 2026, 11:04

От Гродно до Камеруна: как ОАО "Молочный Мир" покоряет зарубежные рынки и чем удивляет покупателей

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Как ОАО "Молочный Мир" покоряет зарубежные рынки безупречным качеством своей продукции, а еще заботится о подрастающем поколении и красоте родного города

Флагман молочной отрасли Гродненщины ОАО "Молочной Мир" выпускает широкий ассортимент продукции, которая известна не только жителям нашей страны, но и далеко за ее пределами. Логотип предприятия ежегодно на международных выставках подтверждает устоявшийся тезис: белорусское – значит качественное, натуральное и очень вкусное. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказываем о выдающихся успехах ОАО, его лучших сотрудниках, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие бренда.
Заслуженное признание 

Лидер молочной промышленности ОАО ордена Трудовой Славы "Молочный Мир" ежегодно перерабатывает порядка 600 тыс. тонн сырья в год, что составляет практически 50 % всего объема Гродненской области. Предприятие производит цельномолочную продукцию – молоко, сливки, кефир, сметану, творог и творожные изделия, а также мороженое и сухие молочные продукты. Здесь же выпускается 75 % всех сыров Гродненщины.

Бренд "Молочный мир" пользуется огромной популярностью не только в Беларуси, но и широко известен в Российской Федерации, Казахстане, Грузии, Сербии, Китае и во многих других странах мира. За девять месяцев предприятие экспортировало 65 тыс. тонн продукции, что принесло заводу прибыли на 50 млн рублей. Однако ОАО не останавливается на достигнутом и расширяет географию экспортных поставок. В 2026 году новыми партнерами гродненских переработчиков стали Израиль, Камерун, Кыргызстан, Таджикистан, Ирак и Доминиканская Республика.

Двигателем прогресса и идейным вдохновителем предприятия является сильное руководство. В нынешнем году генеральный директор ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева награждена Президентом Республики Беларусь орденом Отечества III степени. Престижный знак отличия стал заслуженным признанием личного вклада руководителя в развитие перерабатывающей промышленности страны.

– Самоотверженная работа коллектива предприятия позволяет нам многие годы удерживать статус абсолютного лидера отрасли. Главная ценность "Молочного Мира" – люди, профессионализм, труд и преданность делу которых позволяют достигать высоких результатов как на государственном, так и на международном уровне, – подчеркивает Марина Евгеньевна.

В нынешнем году ОАО "Молочный Мир" отмечено целым рядом престижнейших наград. Компания стала победителем республиканского конкурса "Лучший экспортер 2025 года", где в финале соревновались 180 сильнейших предприятий страны. Гродненский флагман участвовал в международной специализированной выставке "Белагро-2026", где завоевал 11 наград высшей степени, а также удостоился почетного звания "Лидер экспертных и народных дегустаций". На международном форуме "Продэкспо-2026" в Москве копилка достижений предприятия пополнилась десятью золотыми медалями, что является подтверждением безупречного качества и высокого уровня гродненской продукции.

Добро со вкусом молока 

Помимо производственных рекордов, ОАО "Молочный Мир" активно поддерживает целый ряд благотворительных инициатив, социальных и гуманитарных проектов. Совместно с Белорусским Обществом Красного Креста предприятие оказало существенную материальную поддержку летнему интеграционному лагерю для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Благодаря искренней заботе и финансовой помощи 21 семья смогла получить необходимую поддержку, внимание и новые возможности для полноценной интеграции в общество.
– Для предприятия особое значение имеет забота о подрастающем поколении. Так, с первого сентября и на протяжении всего учебного года оказываем системную и всестороннюю помощь своим подшефным учреждениям образования Гродненщины. В центре нашего внимания находится гимназия № 2 имени В.И. Болдина, средняя школа № 42, а также детские сады № 40 и № 113. Кроме этого, оказываем надежную поддержку целому ряду других учебных заведений региона, – утверждает генеральный директор ОАО.
Каждый год ко Дню знаний ОАО "Молочный Мир" поощряет детей своих сотрудников. В преддверии нового учебного года материальную помощь получили родители более чем 800 учащихся, на что завод выделил порядка 100 тыс. рублей.

– Уделяем внимание ребятам, которые достигли выдающихся успехов в учебе. Юные отличники получили дополнительное денежное вознаграждение, а также абонементы на посещение базы отдыха "Привал". Радует, что количество таких детей в семьях заводчан уверенно растет. Если в 2025-м награды получили 264 школьника, то в этом году их число возросло до 306, – с гордостью замечает Марина Аникеева.

Также коллектив ОАО демонстрирует высокую гражданскую ответственность и верность долгу не только у производственных конвейеров, но и на плановых военных сборах по проверке готовности Вооруженных Сил. В начале года более 70 работников-мужчин временно сменили форму на военную экипировку, чтобы отдать долг Родине. Со сборов заводчане вернулись с благодарностями от командования.

Кроме того, ОАО "Молочный Мир" вносит вклад в благоустройство и эстетическую привлекательность областного центра, что подтверждает победа в конкурсе среди предприятий в номинации "Лучшее общественное здание города Гродно по благоустройству и озеленению".

Гордость Гродненщины 

Традиционно накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси ОАО "Молочный Мир" чествует своих лучших работников. Мероприятие проходило в областной филармонии. В фойе была организована эксклюзивная фотовыставка, посвященная лучшим женщинам предприятия. Глядя на эти фото, можно отметить, что труженицы не только обладают высоким профессионализмом, а еще каждая по-своему привлекательна.
Поздравить передовиков и вручить им заслуженные награды приехало руководство Гродненского облисполкома и горисполкома, а также партнеры и почетные гости, среди которых помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Константин Бурак. Руководитель региона Юрий Караев обратился с приветственным словом к сотрудникам ОАО, поблагодарив их за труд и преданность делу. Также он подчеркнул, что белорусские, в частности гродненские, молочные продукты славятся во всем мире.
– Про "Молочный мир" знают не только в нашей стране потому, что здесь трудится креативный и сплоченный коллектив. За успехами предприятия стоит каждодневный труд тысячи людей. Вы осваиваете новые рынки, постоянно совершенствуете технологии. Каждым сырным фестивалем удивляете жителей города и его гостей. На всех самых престижных международных выставках, в которых участвует Республика Беларусь, обязательно есть ваша продукция, ваш бренд. Мы вами очень гордимся, – отметил Юрий Караев. – Хочу сказать отдельное спасибо человеку, который возглавляет такой большой коллектив, – Марине Евгеньевне Аникеевой. Кроме того, что она великолепный менеджер, производственник, технолог, но еще и заботливый и ответственный руководитель. Особенно подкупает то, что она всегда находит время, чтобы поучаствовать в жизни своих людей. Награды коллектива – эта ваши и каждого, кто трудится у вас.
Генеральный директор ОАО "Молочный Мир" поблагодарила каждого из присутствующих в зале сотрудников за верность традициям, общие победы и безукоризненную ежесуточную работу.

– Каждому из вас желаю, чтобы в душе всегда было тепло и вы получали удовлетворение от результатов своего труда. У нас нет разницы между руководящим составом и простыми работниками. Вместе мы делаем одно большое дело. Этот год был непростым, но я надеюсь, что завершим его с честью и достоинством. Мира и добра в наши семьи, благополучия и счастливого будущего. Низкий поклон каждому из вас, – сказала Марина Аникеева.

Эталон преданности делу  

Лучшие работники предприятия и структурных подразделений ОАО "Молочный Мир" отмечены почетными наградами и благодарностями. Признанием профессионального мастерства стало занесение на заводскую Доску почета 31 работника.
Кроме того, три сотрудника предприятия получили высшие внутренние награды – «Заслуженный работник ОАО "Молочный Мир". Среди них лаборант химического анализа производственной лаборатории Светлана Прокопик, которая трудится на заводе четыре десятка лет. За годы работы специалист не единожды была отмечена почетными грамотами, благодарностями от руководства предприятия и профильных ведомств.
– Профессия лаборанта одна из самых ответственных в производстве. Ведь молоко – продукт живой и достаточно капризный, который требует ежесекундного контроля. Моя задача – быть главным защитником здоровья потребителей. От бдительности на каждом этапе производства, точности анализов зависит, пойдет ли сырье на дальнейшую переработку, а также попадет ли продукт на полки магазинов, – поясняет Светлана Прокопик.
Каждую смену Светлана Евгеньевна выполняет целый комплекс сложнейших и важных задач, позволяющий обеспечить безопасность и сохранить превосходный вкус продукции. Лаборант осуществляет контроль и проверку поступающего молока на плотность, кислотность, жирность, термоустойчивость и отсутствие антибиотиков. Проводит микробиологический и физико-химический анализы на всех этапах пастеризации, закваски и созревания молочных продуктов. Также специалист осуществляет финальную проверку каждой партии йогурта, кефира, творога или масла перед отправкой ее к потребителю. Кроме того, в обязанности входит жесткий надзор за чистотой производственных линий, резервуаров и оборудования.
На предприятии имя Светланы Евгеньевны ассоциируется с абсолютной надежностью, точностью и безупречным качеством. За четыре десятилетия она стала настоящей легендой завода, наставником для молодых специалистов и эталоном преданности делу.

– Предприятие стало для меня по-настоящему вторым домом. С ним связаны все мои самые значимые события в жизни: получение второго образования, замужество, рождение и воспитание детей. За эти годы завод стал родным и близким. Приятно, что руководство заметило меня и присвоило звание "Заслуженный работник "Молочного Мира". Для меня это самая большая награда, которая только может быть, – делится Светлана Прокопик.
 
Вступая в свой новый производственный год, ОАО "Молочный Мир" в очередной раз доказывает, что опора на сильную команду, искренняя забота о людях и признание их заслуг, смелый взгляд в будущее – проверенный временем рецепт, который позволяет быть и оставаться одним из лидеров в своей отрасли.
ОАО "Молочный Мир" – один из лидеров молочной отрасли в Республике Беларусь. Предприятие производит молоко, сливки, кефир, сметану, творог и творожные изделия, а также сыры, мороженое и сухие молочные продукты. Доля экспортных поставок составляет более 50 %. Бренд гродненских переработчиков известен в Российской Федерации, Казахстане, Грузии, Турции, Китае, Вьетнаме, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Сингапуре и других странах.
 
В нынешнем году ОАО "Молочный Мир" стало победителем республиканского конкурса "Лучший экспортер 2025 года". На международной специализированной выставке "Белагро-2026" гродненский флагман завоевал 11 наград высшей степени, а также удостоился почетного звания "Лидер экспертных и народных дегустаций". На "Продэкспо-2026" в Москве копилка достижений предприятия пополнилась десятью золотыми медалями, что говорит о безупречном качестве и высоком уровне продукции.
 
ОАО "Молочный Мир" является лидером энергоэффективности Республики Беларусь – 2026. Предприятие награждено Дипломом I степени в номинации "Реализованные проекты, мероприятия сферы энергоэффективности, ресурсосбережения и экологической безопасности".
Каждый год ко Дню знаний ОАО "Молочный Мир" поощряет детей своих сотрудников. В преддверии нового учебного года материальную помощь получили родители более чем 800 учащихся, на что завод выделил порядка 100 тыс. рублей.

Вадим КОНДРАТЮК, фото автора и из архива предприятия
УНП 500040357
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