Островец может стать городом электромобилей - Минэнерго

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Если в предыдущей пятилетке эта реконструкция составляла около 12,5 тыс. км электрических сетей, то на следующую пятилетку, по словам министра, запланировано реконструировать более 18,5 тыс. км. "Только в 2026 году наш план составляет 4 тыс. км электрических сетей. Все направлено на то, чтобы удовлетворить спрос на электрическую энергию со стороны общественно-индивидуального транспорта, который сегодня наблюдается", - отметил руководитель ведомства.-0-





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