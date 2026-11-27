27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшие органы финансового контроля (ВОФК) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подвели итоги совместной проверки соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля.





Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на совместном заседании ВОФК ЕАЭС, которое состоялось сегодня в формате видеосвязи. Проверка прошла в каждом из государств - членов ЕАЭС. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС (министерства финансов и казначейства) перечисляют подлежащие распределению между странами суммы ввозных таможенных пошлин, а также как соблюдаются установленные для каждого государства - члена нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин.





Отмечено, что в 2025 году поступления в бюджеты государств - членов ЕАЭС ввозных таможенных пошлин составили $14,4 млрд, в том числе в бюджет Беларуси - $690,5 млн. Для нашей страны в 2025 году сложилось положительное сальдо встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС.





Проверка показала, что государствами - членами ЕАЭС в целом обеспечено соблюдение порядка зачисления, распределения и перечисления ввозных таможенных пошлин. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия будет направлен в правительства и парламенты государств - членов ЕАЭС.-0-