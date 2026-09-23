Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:00 Как сохранить репродуктивное здоровье в молодости, рассказала врач на женском форуме в Минске  Общество
18:59 Форум "Доверим быт профессионалам" собрал в Минске около 50 специалистов сферы бытового обслуживания и ЖКХ  Общество
18:56 Задачи по модернизации ОАО "Говяды-агро" в Могилевской области выполнят к ноябрю  Экономика
18:49 Следующая Белорусская антарктическая экспедиция стартует в ноябре  Общество
18:49 США пригласили Путина на саммит G20 в Майами  В мире
18:43 В Беларуси усовершенствована деятельность по оформлению электронных паспортов на технику  Общество
18:42 В оздоровительных лагерях на базе профсоюзов Беларуси в 2026 году отдохнули более 10,5 тыс. юных спортсменов  Общество
18:38 Выставка-конкурс детских художественных проектов "КраЯвід" открылась в Минске  Культура
18:36 Кочанова: женская сила - в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу  Общество
18:29 Не родные, но близкие. Консультант Минтруда - о замещающих семьях для пожилых и людей с инвалидностью  Общество
18:25 Консультации профсоюзных юристов на выездных приемах ежемесячно получают около 400 человек - ФПБ Общество
18:22 Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец  Экономика
18:13 Современные технологии производства высокопрочных бетонов планируют шире внедрять в стройкомплексе Беларуси  Экономика
18:08 Профсоюзы летом провели более 150 мониторингов детских лагерей  Общество
18:07 Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения США и России В мире
18:00 Россия намерена использовать опыт Беларуси в регулировании деятельности риелторов  Общество
17:59 Иран не стремится обладать ядерным оружием, но имеет право на мирные ядерные технологии - Пезешкиан  В мире
17:56 С акцентом на комфорт и безопасность. В Зельве обновили отделение соцреабилитации и абилитации инвалидов Регионы
17:51 Летел по городу более 200 км/ч. В Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с тремя пострадавшими Регионы
17:43 Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту Экономика
17:42 Детский травматизм в летних лагерях Беларуси снизился по сравнению с прошлым годом Общество
17:39 Более 6 тыс. детей отдохнули летом в центре "Зубренок"  Общество
17:35 Семья, карьера, самореализация. Молодые белоруски обсудили код успеха на форуме в Минске Общество
17:30 Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы Экономика
17:24 Экскурсии, спортивные мероприятия, встречи со спикерами. Как отдыхали дети в летних лагерях? Общество
17:22 "Беллегпром" подписал меморандум о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана Экономика
17:19 В центре Парижа обнаружили остатки стены, которая могла быть частью Лютеции, описанной Юлием Цезарем Калейдоскоп
17:18 Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец  Президент
17:13 Беларусь и Судан наметили пути активизации сотрудничества в сфере торговли и кооперации  Экономика
17:09 В Гомеле иностранец приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот психотропных веществ Регионы
Все новости
Все новости

Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
23 сентября 2026, 17:43

Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту

Надежда Котковец
Надежда Котковец
Надежда Котковец
23 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Оптимизация организационной структуры агропредприятий, внедрение четких технологических регламентов в животноводстве и усиление контроля за использованием техники стали темами доклада главе государства помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежды Котковец, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, разговор с Александром Лукашенко получился очень обстоятельным. Особое внимание было уделено вопросам технологического и организационного устройства сельскохозяйственных организаций. 
Она подчеркнула, что если в растениеводстве последовательность действий (вспашка, внесение удобрений, посев) давно отработана, то в животноводстве требуется не менее строгий подход. Современная отрасль уходит от мелких ферм к крупным молочно-товарным комплексам, где проще обеспечить дисциплину и качество. "Отходим от одиночных ферм, где нет технологий, людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовья, в том числе и крупного рогатого скота, переходят на молочно-товарные комплексы. Там можно правильно выстроить технологию, чтобы быть уверенным в результатах", - пояснила Надежда Котковец.
В качестве примера она привела работу ОАО "Говяды-агро". Здесь выстроена строгая система выращивания молодняка. Телята до трех месяцев содержатся в индивидуальных домиках, а далее разделяются по полу. Для телок существует жесткий регламент: среднесуточный привес не должен превышать 750-800 г, иначе из животного не получится высокопродуктивная корова. Надежда Котковец пояснила, что телок осеменяют в возрасте 14-15 месяцев при достижении технологического привеса. В результате через 7-10 месяцев поголовье растелится, что позволяет получить высокопроизводительную корову и стабильное количество молока.

Такой подход позволяет руководству гибко управлять стадом: при постановке на учет двух новых нетелей или первотелок хозяйство получает право реализовать на мясокомбинат одну низкопродуктивную корову. Это способствует постоянному обновлению и оздоровлению стада.
Не менее важными остаются кадровые вопросы и логистика. Сельское население сокращается, поэтому эффективность работы должна достигаться за счет организации процессов, а не увеличения числа работников, считает Надежда Котковец. Она привела пример укрупнения: к ОАО "Говяды-агро" присоединили еще четыре сельхозорганизации. Общая площадь земель превысила 11 тыс. га, из которых 8,5 тыс. га - пашня. Расстояние от одного края предприятия до другого составляет около 40 км, что для новой высокопроизводительной техники не является проблемой с точки зрения возможностей, однако превращается в существенные затраты. Если ежедневно преодолевать 80 км (40 км туда и обратно), то за 10 дней набегает 800 км только на переезды. "Нетрудно подсчитать, какое количество дизельного топлива необходимо только для того, чтобы доехать до конкретного поля, не говоря про то, что там нужно выполнять определенный объем работ. Вот что беспокоит главу государства - оптимизация и сокращение затрат на всех этапах", - акцентировала внимание Надежда Котковец.

Глава государства поставил задачу детально разобраться с организацией работы на местах, чтобы исключить холостые пробеги техники и нерациональное использование ресурсов. При этом роль человеческого фактора и контроля не уменьшается, а трансформируется. "Контроль был, есть и останется при любой ситуации, - добавила она. - Контроль за нормой высева, за нормой внесения минеральных удобрений, за глубиной заделки семян, другими технологическими моментами. Сегодня не все наши механизаторы подготовлены к такому подходу. Кроме того, не на каждом тракторе, не на каждой сельскохозяйственной машине эти опции есть".

Для решения этих проблем в Могилевской области предлагается создавать производственные участки, приближенные к полям, как это ранее практиковалось в совхозе "Городец" Шкловского района (ЗАО "АСБ-Агро Городец" - Прим. БЕЛТА). Однако копировать прошлый опыт один в один не нужно. "Это та тема, то хозяйство (ОАО "Говяды-агро" - Прим. БЕЛТА), с которым мы уже конкретно разбираемся. И мы видим, что в этой сельскохозяйственной организации вовсе не нужно делать количество производственных участков по количеству присоединенных сельскохозяйственных организаций. Потому что есть высокопроизводительная техника, на которой установлена GPS-навигация. То есть это уже другие формы и методы контроля за видами выполняемых работ", - объяснила Надежда Котковец.

Оптимальным решением стало создание минимум двух производственных участков в рамках укрупненного хозяйства. Это позволяет концентрировать технику ближе к объектам. Если работы ведутся за 20-30 км от базы, технику можно оставлять на ночевку на местных животноводческих комплексах, где есть охрана. Утром бензовоз заправляет машины, и механизаторы сразу приступают к задачам, не тратя время на дорогу из центра.

При этом важно разграничить обязанности. Агроном или главный технолог должны заниматься стратегическими вопросами: расчетом севооборота, норм внесения удобрений, закупками. А непосредственный контроль за работой каждого механизатора должен осуществлять человек, максимально приближенный к работнику на месте. "Расчет севооборота, норм внесения удобрений, приобретение удобрений, семян и так далее - работа на перспективу", - резюмировала помощник Президента.-0-
Фото Олега Фойницкого
Теги
АПК Могилевская область
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Задачи по модернизации ОАО "Говяды-агро" в Могилевской области выполнят к ноябрю 
Фото из архива Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец 
Фото из архива Современные технологии производства высокопрочных бетонов планируют шире внедрять в стройкомплексе Беларуси 
Фото mshp.gov.by Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы
Фото Беллегпрома "Беллегпром" подписал меморандум о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана
Николай Борисевич и Омер Фадлалл. Фото Национального центра поддержки экспорта Беларусь и Судан наметили пути активизации сотрудничества в сфере торговли и кооперации 
  • Главная
  • Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту
    • Главное
    Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец 
    Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО
    Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту
    Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске
    Топ-новости
    Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве
    Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества
    Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки 
    Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец 
    Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
    Кочанова: женская сила - в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу 
    Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества
    Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
    Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году
    Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
    Семья, карьера, самореализация. Молодые белоруски обсудили код успеха на форуме в Минске
    Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 
    Следующая Белорусская антарктическая экспедиция стартует в ноябре 
    Ведущие ортопеды Беларуси и Швейцарии проводят уникальный мастер-класс в Минске
    Белагропромбанк с 1 октября снизит ставки по ранее выданным жилищным кредитам
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.