Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту

По ее словам, разговор с Александром Лукашенко получился очень обстоятельным. Особое внимание было уделено вопросам технологического и организационного устройства сельскохозяйственных организаций.

Она подчеркнула, что если в растениеводстве последовательность действий (вспашка, внесение удобрений, посев) давно отработана, то в животноводстве требуется не менее строгий подход. Современная отрасль уходит от мелких ферм к крупным молочно-товарным комплексам, где проще обеспечить дисциплину и качество. "Отходим от одиночных ферм, где нет технологий, людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовья, в том числе и крупного рогатого скота, переходят на молочно-товарные комплексы. Там можно правильно выстроить технологию, чтобы быть уверенным в результатах", - пояснила Надежда Котковец.

Фото Олега Фойницкого