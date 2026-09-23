Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту

По ее словам, разговор с Александром Лукашенко получился очень обстоятельным. Особое внимание было уделено вопросам технологического и организационного устройства сельскохозяйственных организаций.
Она подчеркнула, что если в растениеводстве последовательность действий (вспашка, внесение удобрений, посев) давно отработана, то в животноводстве требуется не менее строгий подход. Современная отрасль уходит от мелких ферм к крупным молочно-товарным комплексам, где проще обеспечить дисциплину и качество. "Отходим от одиночных ферм, где нет технологий, людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовья, в том числе и крупного рогатого скота, переходят на молочно-товарные комплексы. Там можно правильно выстроить технологию, чтобы быть уверенным в результатах", - пояснила Надежда Котковец.В качестве примера она привела работу ОАО "Говяды-агро". Здесь выстроена строгая система выращивания молодняка. Телята до трех месяцев содержатся в индивидуальных домиках, а далее разделяются по полу. Для телок существует жесткий регламент: среднесуточный привес не должен превышать 750-800 г, иначе из животного не получится высокопродуктивная корова. Надежда Котковец пояснила, что телок осеменяют в возрасте 14-15 месяцев при достижении технологического привеса. В результате через 7-10 месяцев поголовье растелится, что позволяет получить высокопроизводительную корову и стабильное количество молока.
Такой подход позволяет руководству гибко управлять стадом: при постановке на учет двух новых нетелей или первотелок хозяйство получает право реализовать на мясокомбинат одну низкопродуктивную корову. Это способствует постоянному обновлению и оздоровлению стада.
Не менее важными остаются кадровые вопросы и логистика. Сельское население сокращается, поэтому эффективность работы должна достигаться за счет организации процессов, а не увеличения числа работников, считает Надежда Котковец. Она привела пример укрупнения: к ОАО "Говяды-агро" присоединили еще четыре сельхозорганизации. Общая площадь земель превысила 11 тыс. га, из которых 8,5 тыс. га - пашня. Расстояние от одного края предприятия до другого составляет около 40 км, что для новой высокопроизводительной техники не является проблемой с точки зрения возможностей, однако превращается в существенные затраты. Если ежедневно преодолевать 80 км (40 км туда и обратно), то за 10 дней набегает 800 км только на переезды. "Нетрудно подсчитать, какое количество дизельного топлива необходимо только для того, чтобы доехать до конкретного поля, не говоря про то, что там нужно выполнять определенный объем работ. Вот что беспокоит главу государства - оптимизация и сокращение затрат на всех этапах", - акцентировала внимание Надежда Котковец.
Глава государства поставил задачу детально разобраться с организацией работы на местах, чтобы исключить холостые пробеги техники и нерациональное использование ресурсов. При этом роль человеческого фактора и контроля не уменьшается, а трансформируется. "Контроль был, есть и останется при любой ситуации, - добавила она. - Контроль за нормой высева, за нормой внесения минеральных удобрений, за глубиной заделки семян, другими технологическими моментами. Сегодня не все наши механизаторы подготовлены к такому подходу. Кроме того, не на каждом тракторе, не на каждой сельскохозяйственной машине эти опции есть".
Для решения этих проблем в Могилевской области предлагается создавать производственные участки, приближенные к полям, как это ранее практиковалось в совхозе "Городец" Шкловского района (ЗАО "АСБ-Агро Городец" - Прим. БЕЛТА). Однако копировать прошлый опыт один в один не нужно. "Это та тема, то хозяйство (ОАО "Говяды-агро" - Прим. БЕЛТА), с которым мы уже конкретно разбираемся. И мы видим, что в этой сельскохозяйственной организации вовсе не нужно делать количество производственных участков по количеству присоединенных сельскохозяйственных организаций. Потому что есть высокопроизводительная техника, на которой установлена GPS-навигация. То есть это уже другие формы и методы контроля за видами выполняемых работ", - объяснила Надежда Котковец.
Оптимальным решением стало создание минимум двух производственных участков в рамках укрупненного хозяйства. Это позволяет концентрировать технику ближе к объектам. Если работы ведутся за 20-30 км от базы, технику можно оставлять на ночевку на местных животноводческих комплексах, где есть охрана. Утром бензовоз заправляет машины, и механизаторы сразу приступают к задачам, не тратя время на дорогу из центра.
При этом важно разграничить обязанности. Агроном или главный технолог должны заниматься стратегическими вопросами: расчетом севооборота, норм внесения удобрений, закупками. А непосредственный контроль за работой каждого механизатора должен осуществлять человек, максимально приближенный к работнику на месте. "Расчет севооборота, норм внесения удобрений, приобретение удобрений, семян и так далее - работа на перспективу", - резюмировала помощник Президента.-0-
Фото Олега Фойницкого