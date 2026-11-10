Опережающая стандартизация: как новые требования к продукции помогут развитию промышленности

Александр Бурак подчеркнул, что для реализации задач, которые стоят перед промышленностью, научными организациями и инфраструктурой качества, необходимо разрабатывать современные опережающие стандарты.

Была разработана программа опережающей стандартизации в приоритетных сферах национальной экономики на 2025-2029 годы. "Закладываем сегодня в программу опережающей стандартизации требования, которые будут востребованы нашими производителями, поставщиками для того, чтобы продукция была экспортно ориентированной. Возможно, в максимальных показателях соответствовать тем требованиям, которые требуют от нашей продукции иностранные поставщики. Естественно мы хотим, чтобы наша продукция была конкурентоспособна и экспортно ориентирована", - обратил внимание Александр Бурак.

По итогам 2029 года планировалось разработать более 120 стандартов, которые соответствовали бы современным международным требованиям, предъявляемым к таким видам продукции, сделал акцент первый заместитель председателя Госстандарта. "На сегодня имеем более 150 тем, которые востребованы. И отрадно, что уже есть не только проекты документов по некоторым направлениям, но и в 2026 году нами разработаны и утверждены для применения в Беларуси современные требования на роботы, на вопросы, связанные с аддитивной продукцией. Естественно, можем гордиться этим. Мы наряду с международной стандартизацией ввели у себя стандарт на систему менеджмента в области искусственного интеллекта, что весьма актуально для наших производителей, которые используют в своих работах принципы построения системы менеджмента на основе искусственного интеллекта", - резюмировал Александр Бурак.